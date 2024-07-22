ПриватБанк начал прием заявок от украинцев на льготные кредиты на солнечные и ветровые энергоустановки

ПриватБанк начал принимать заявки от клиентов на новую кредитную программу "Источники Энергии" для украинцев, планирующих установить солнечные и ветровые электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

По словам члена правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, при поддержке правительства и Фонда Развития Предпринимательства клиенты банка смогут оформить у банка кредит для приобретения альтернативных источников электроэнергии. В свою очередь государство полностью компенсирует процентную ставку.

Что известно о кредитной программе

В финучреждении отмечают, что получить кредит с полной компенсацией государством процентных ставок по ним могут клиенты ПриватБанка – физические лица на покупку и установку солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения (мощностью до 10 кВт) для собственного жилого дома или коттеджа общей площадью не более 250 кв. м.

Сообщается, что оформить льготный кредит в ПриватБанке можно на сайте банка и подать заявку на кредитный калькулятор, указав общую сумму расходов на приобретение гибридной системы электроснабжения. Предварительное решение о получении такого кредита банк сообщит в течение двух минут.

ПриватБанк кредитует "Источники Энергии" без залога на срок от 1 до 5 лет. Сумма кредита составляет от 100 до 480 тыс. грн, авансовый взнос от 10% от стоимости оборудования.

ПриватБанк предоставляет кредиты бизнесу

Напомним, в июне ПриватБанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

Микро- и малый бизнес может получить до 10 млн грн, причем кредиты до 1 млн грн финансируются без залога сроком до 2 лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн до 5 лет (с залогом оборудования или другого имущества). Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн. грн. на срок до 5 лет.

Также ПриватБанк упразднил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

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