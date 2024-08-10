В Україні перша урядова будівля стає енергонезалежною: встановили на даху сонячні панелі (ФОТО)

Міністерство фінансів може стати першою урядовою будівлею України з сертифікатом енергоефективності класу А. На даху будівлі відомства встановили сонячні панелі. За підрахунками це зекономить електроенергію на 20%.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що за підтримки партнерів команда було підвищено енергоефективність адміністративної будівлі відомства.

З метою зниження енергоспоживання на даху Мінфіну вже встановлено 118 сонячних панелей площею 310 м2, загальною потужністю 60 кВт.

Також було модернізовано 2 теплопункти, теплоізольовано понад 2 км трубопроводів, а також замінено на більш економні 558 світильників місць загального користування та 42 світильника зовнішнього освітлення, модернізовано понад 200 вікон для зменшення інфільтрації теплової енергії та впроваджено систему моніторингу енергоресурсів будівлі.

Планується, що ці зміни дозволять зменшити споживання енергії на 20% та заощадити понад 1,3 млн грн на рік.

Повідомляється, що всі заходи реалізовуються за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках Проекту "Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні".

“Зміни до кращого починаються із нас самих, з кожного з нас. На прикладі будівлі Мінфіну ми реалізуємо сучасні рішення для підвищення енергоефективності. Я впевнений, що відповідальне використання цінного енергетичного ресурсу має бути пріоритетом для всіх органів влади. Тож ми маємо на меті показати приклад ощадливого енергоспоживання і для інших державних установ”, - зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він закликав користуватися можливостями державних програм з розвитку розподіленої генерації з метою забезпечення енергонезалежності споживачів, зокрема за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9". Такі програми пропонуються і для громадян, і для підприємців.

Нагадаємо, державний Sense Bank підписав першу кредитну угоду з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Метою кредитування є зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів для забезпечення енергетичних потреб будинку.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Нагадаємо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Крім того, для бізнесу та громадян доступні наступні інструменти:

Розширена програма "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн гривень, строк кредитування — до 10 років. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5–7 років.

Пільгове кредитування під 0% для домогосподарств на установку сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту — до 480 тис. грн. Термін кредитування — 10 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Зауважимо, за два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн.