В Украине первое правительственное здание становится энергонезависимым: установили на крыше солнечные панели (ФОТО)

Министерство финансов может стать первым правительственным зданием Украины с сертификатом энергоэффективности класса А. На крыше здания ведомства установили солнечные панели. По подсчетам, это сэкономит электроэнергию на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Отмечается, что при поддержке партнеров команда была повышена энергоэффективность административного здания ведомства.

В целях снижения энергопотребления на крыше Минфина уже установлено 118 солнечных панелей площадью 310 м2, общей мощностью 60 кВт.

Также было модернизировано 2 теплопункта, теплоизолировано более 2 км трубопроводов, а также заменено более экономными 558 светильников мест общего пользования и 42 светильника наружного освещения, модернизировано более 200 окон для уменьшения инфильтрации тепловой энергии и внедрена система мониторинга энергоресурсов здания.

Планируется, что эти изменения позволят снизить потребление энергии на 20% и сэкономить более 1,3 млн грн в год.

Все мероприятия реализуются при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) в рамках Проекта "Продвижение энергоэффективности и имплементация Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине".

“Изменения к лучшему начинаются с нас, с каждого из нас. На примере здания Минфина мы реализуем современные решения по повышению энергоэффективности. Я уверен, что ответственное использование ценного энергетического ресурса должно быть приоритетом для всех органов власти. Поэтому мы цель показать пример экономного энергопотребления и для других государственных учреждений”, — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Он призвал пользоваться возможностями государственных программ по развитию распределенной генерации с целью обеспечения энергонезависимости потребителей, в частности, по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". Подобные программы предлагаются и для граждан, и для предпринимателей.

Напомним, государственный Sense Bank подписал первое кредитное соглашение с объединением совладельцев многоквартирного дома. Целью кредитования является строительство солнечной электростанции мощностью 30 киловатт для обеспечения энергетических потребностей дома.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Напомним, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой "ГринДИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Кроме того, для бизнеса и граждан доступны следующие инструменты:

Расширенная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок газа. Сумма льготного кредита – до 150 млн гривен, срок кредитования – до 10 лет. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудование для накопления электрической энергии.

Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн. евро. Срок кредита – до 5–7 лет.

Льготное кредитование под 0% для домохозяйств для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита – до 480 тыс. грн. Срок кредитования – 10 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн.