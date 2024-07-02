Україна отримала понад 5,8 тисячі сонячних панелей для лікарень

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

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Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що сонячні панелі будуть передані для забезпечення потреб українських лікарень.

Повідомляється, що енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України.

Як зауважують в Міненерго, надалі кількість закладів охорони здоров’я, яким буде передано обладнання, зростатиме.

"Ми дякуємо європейським партнерам за підтримку. Допомога обладнанням, а саме сонячними панелями, – важлива для покриття потреб лікарень в енергопостачанні. Це забезпечить роботу медичного устаткування, яке рятує життя тисяч українців", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Для того, аби медичні заклади могли безперебійно надавати медичну допомогу пацієнтам, працюємо над їх оснащенням альтернативними джерелами енергії. Зокрема сонячними панелями. Це важливий крок для енергетичної незалежності та стабільної роботи медичних закладів", – наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Перша лікарня-електростанція в Україні почала продавати енергію

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.

"Цей випадок поки є унікальним, але сотні лікарень зможуть стати ще й трошки електростанціями. Адже це також гроші для лікарень", - зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міністерство охорони здоров'я України оголосило про запуск спільного з Міністерством енергетики України проєкту "Промінь надії", який передбачає встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Окрім панелей, на закладах охорони здоров’я обіцяли встановити установки для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Проєкт фінансують за кошти міжнародних партнерів. Амбулаторія у селі Горенка під Києвом стала першим медзакладом, який долучився до пілотного проєкту. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% його потреб в електроенергії.