Від Харкова до Закарпаття: які підприємства найчастіше встановлюють енергообладнання

Кредити на власну енергогенерацію беруть компанії по всій країні – від Харкова до Закарпаття. Найбільший попит на придбання енергетичного обладнання спостерігається серед виробничих підприємств.

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Про це розповіли представники вітчизняних банків, пише "Фінансовий клуб".

Які бізнеси хочуть стати енергонезалежними

"Багато запитів від виробничих компаній, від комунального сектору, зокрема водоканалів", – повідомив директор департаменту сталого розвитку Укргазбанку Олексій Савін.

Він додав, що постачальники енергообладнання не завжди хочуть монтувати його в прифронтових областях.

"Далеко не всі виробники і найбільші інсталятори ризикують там займатися встановленням цих об’єктів. З акредитованих підрядників деяка частина каже, що не працює в Сумській області, але є підрядники, які готові працювати в Сумах, Харкові, Полтаві, Херсоні", – зауважив Савін.

Крім того, за його словами, соціальні організації (школи, дитячі садки, медичні заклади) часто працюють з енергосервісними компаніями, "які для них вирішують питання енергоефективності і встановлення енергетичного обладнання".

Хто встановлює сонячні панелі

"Ми спеціалізуємося на рішеннях із сонячними панелями. Їх потребують виробники, є кілька заявок від легкої промисловості, від виробників продуктів харчування, АЗС до нас звертаються, торговельні підприємства, ОСББ", – розповіла перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва.

Керівник проєктів – заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Денис Самчук підтверджує, що найбільший попит на енергообладнання наразі від виробничих підприємств.

"Є попит від професійних гравців ринку, від компаній, які займаються постачанням електроенергії. Вони найбільш швидкі в ухваленні рішень, враховуючи, що вони в ринку і бачать ситуацію. Тому, крім всіх галузей, які споживають електроенергію і звертаються до банку за фінансуванням, я додам, що у таких компаній швидке ухвалення рішень, і від них запити на газопоршневі та газотурбінні системи", – уточнив начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно.

Нагадаємо, серед 300 клієнтів середнього бізнесу Ощадбанку 80% на сьогодні не розуміють, як їм працювати в умовах постійних відключень світла. 65% сказали, що для них відсутність електроенергії – це критично і припускають можливість банкрутства бізнесу.

Пільгові кредити: в Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.