Змінюють асортимент продуктів та обладнують магазини сонячними панелями: як працюють торгові мережі в умовах відключення світла

В умовах постійних відключень електроенергії українські мережі продуктового ритейлу посилюють свої програми енергонезалежності й оптимізують режим роботи і постачання.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє агенство "Інтерфакс-Україна", яке провело опитування ритейлерів.

Майже всі магазини обладнані генераторами

Зазначається, що обладнання, яке продуктові мережі придбали під час блекауту 2022 року, допомагає забезпечувати роботу магазинів під час планових й аварійних відключень електроенергії цього літа.

Так, "Auchan Україна" у 2022 році закупив генератори для всіх магазинів мережі, і нині їхня потужність дає змогу магазинам не лише повноцінно функціонувати, а й бути пунктами незламності для відвідувачів.

Крім того, опорні магазини NOVUS і новий логістичний центр обладнані генераторами.

"Наша команда заздалегідь впровадила програму енергоефективності й енергонезалежності, щоб вчасно доставляти і зберігати в правильних температурних умовах продукти. А також готувати їжу навіть тоді, коли навколо немає світла", - повідомила PR-менеджер NOVUS Христина Івченко.

За словами заступника директора з операційної діяльності Varus Світлани Карпенко, майже всі магазини мають генератори, які забезпечують базові потреби у світлі й роботі кас.

У пресслужбі мережі "КОЛО" повідомили, що вже понад два роки на системній основі реалізують низку заходів з організації безперебійної роботи мережі в умовах тривалих відключень електроенергії та блекаутів.

Супермаркети змінюють асортимент продуктів

Водночас мережі змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.

В Auchan повідомили, що логістику доставки продуктів оптимізовано для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшено асортимент продуктів із коротким терміном споживання.

У Varus частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій.

Оптимізували асортимент і в NOVUS.

"Ми збільшуємо частоту поставок, щоб доставляти продукцію частіше і в меншій кількості. Також регулярно перевіряємо товар на відповідність органолептичних показників стандартам якості й скорочуємо строки реалізації продукції, навіть упакованої у вакуум або газомодифікованому середовищі", - розповіли у NOVUS.

У "КОЛО" повідомили, що для економії електроенергії та безпеки споживання вдалися до скорочення кількості певних категорій - молочних товарів, морозива та готової їжі.

"У разі зміни ситуації ми готові до ухвалення швидких рішень, можемо оперативно коригувати поставки товарів і логістичні процеси. Наприклад, "КОЛО" часто представлені в нових житлових комплексах, де викликом стала відсутність водопостачання внаслідок відключення світла. Нашою відповіддю на цю локальну проблему стало збільшення запасів води і в магазинах, і на розподільчих центрах", - повідомили в компанії.

Як вкладаються в генерацію

NOVUS робить ставку на нові технології, щоб забезпечити свою безперебійну роботу. Перші сонячні панелі компанія встановила на даху супермаркету на вул. Героїв Майдану, 1 у Нових Петрівцях, у поєднанні з дизель-генераторами ці пристрої працюють як локальна електромережа. Завдяки сонячним панелям супермаркет NOVUS може безперебійно працювати навіть в умовах блекаутів.

"Пілотний проєкт зі встановлення сонячної станції на даху виявився дуже успішним. Зокрема, у літній період, коли сонце є найбільш активним, така станція покриває 95% потреб супермаркету NOVUS", - повідомила PR-менеджер NOVUS Христина Івченко.

У майбутньому планується збільшувати кількість супермаркетів, які працюватимуть на альтернативних джерелах живлення.

У "КОЛО" й надалі готові інвестувати додаткові кошти в закупівлю та обслуговування джерел безперебійного живлення.

"Більше того, "КОЛО" не планує зупиняти розширення мережі магазинів, незважаючи на виклики, пов'язані з відключеннями світла. Тому аналізуємо потреби й шукаємо інноваційні рішення", - повідомили в компанії.

Auchan впроваджує енергоощадні заходи понад 10 років і постійно вдосконалює енергоефективність компанії. Наприклад, за відсутності електропостачання магазини Pick Up Point працюють на батареях, а не на дизельному паливі, що зменшує викиди шкідливих речовин у повітря.

Він додав, що Auchan не зупиняється на вже впроваджених методах, постійно шукає нові способи енергозбереження без шкоди для довкілля.