Меняют ассортимент продуктов и оборудуют магазины солнечными панелями: как работают торговые сети в условиях отключения света

В условиях постоянных отключений электроэнергии, украинские сети продуктового ритейла усиливают свои программы энергонезависимости и оптимизируют режим работы и поставки.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", которое провело опрос ритейлеров.

Почти все магазины оборудованы генераторами

Отмечается, что оборудование, приобретенное продуктовыми сетями во время блекаута 2022 года, помогает обеспечивать работу магазинов во время плановых и аварийных отключений электроэнергии этим летом.

Так, "Auchan Украина" в 2022 году закупил генераторы для всех магазинов сети, и ныне их мощность позволяет магазинам не только полноценно функционировать, но и быть пунктами несокрушимости для посетителей.

Кроме того, опорные магазины NOVUS и новый логистический центр оборудованы генераторами.

"Наша команда заранее внедрила программу энергоэффективности и энергонезависимости, чтобы своевременно доставлять и хранить в правильных температурных условиях продукты. А также готовить еду даже тогда, когда вокруг нет света", - сообщила PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.

По словам заместителя директора по операционной деятельности Varus Светланы Карпенко, почти все магазины имеют генераторы, обеспечивающие базовые потребности в свете и работе касс.

В пресс-службе сети "КОЛО" сообщили, что уже более двух лет на системной основе реализуют ряд мер по организации бесперебойной работы сети в условиях длительных отключений электроэнергии и блекаутов.

Супермаркеты меняют ассортимент продуктов

В то же время сети изменяют систему работы с продуктами, нуждающимися в холодильном оборудовании.

В Auchan сообщили, что логистика доставки продуктов оптимизирована для сокращения времени поставки в пункты продаж, также уменьшен ассортимент продуктов с коротким сроком потребления.

В Varus частично снизили поставки фреш- и ультрафреш-категорий.

Оптимизировали ассортимент и в NOVUS.

"Мы увеличиваем частоту поставок, чтобы доставлять продукцию чаще и в меньшем количестве. Также регулярно проверяем товар на соответствие органолептических показателей стандартам качества и сокращаем сроки реализации продукции даже упакованной в вакуум или газомодифицированной среде", - рассказали в NOVUS.

В "КОЛО" сообщили, что для экономии электроэнергии и безопасности потребления прибегли к сокращению количества определенных категорий - молочных товаров, мороженого и готовой пищи.

"В случае изменения ситуации мы готовы к принятию быстрых решений, можем оперативно корректировать поставки товаров и логистические процессы. Например, "КОЛО" часто представлен в новых жилых комплексах, где вызовом стало отсутствие водоснабжения вследствие отключения света. Нашим ответом на эту локальную проблему стало увеличение запасов воды и в магазинах, и на распределительных центрах", – сообщили в компании.

Как вкладываются в генерацию

NOVUS делает ставку на новые технологии, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Первые солнечные панели компания установила на крыше супермаркета по ул. Героев Майдана, 1 в Новых Петровцах, в сочетании с дизель-генераторами, эти устройства работают как локальная электросеть. Благодаря солнечным панелям супермаркет NOVUS может бесперебойно работать даже в условиях блекаутов.

"Пилотный проект по установке солнечной станции на крыше оказался очень успешным. В частности, в летний период, когда солнце является наиболее активным, такая станция покрывает 95% потребностей супермаркета NOVUS", - сообщила PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.

В будущем планируется увеличивать количество супермаркетов, работающих на альтернативных источниках питания.

В "КОЛО" и дальше готовы инвестировать дополнительные средства в закупку и обслуживание источников бесперебойного питания.

"Более того, "КОЛО" не планирует останавливать расширение сети магазинов, несмотря на вызовы, связанные с отключениями света. Поэтому анализируем потребности и ищем инновационные решения", - сообщили в компании.

Auchan внедряет энергосберегающие мероприятия более 10 лет и постоянно усовершенствует энергоэффективность компании. Например, при отсутствии электроснабжения магазины Pick Up Point работают на батареях, а не на дизельном топливе, что уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Он добавил, что Auchan не останавливается на уже внедренных методах, постоянно ищет новые способы энергосбережения без ущерба окружающей среде.