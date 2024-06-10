- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
Меняют ассортимент продуктов и оборудуют магазины солнечными панелями: как работают торговые сети в условиях отключения света
В условиях постоянных отключений электроэнергии, украинские сети продуктового ритейла усиливают свои программы энергонезависимости и оптимизируют режим работы и поставки.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", которое провело опрос ритейлеров.
Почти все магазины оборудованы генераторами
Отмечается, что оборудование, приобретенное продуктовыми сетями во время блекаута 2022 года, помогает обеспечивать работу магазинов во время плановых и аварийных отключений электроэнергии этим летом.
Так, "Auchan Украина" в 2022 году закупил генераторы для всех магазинов сети, и ныне их мощность позволяет магазинам не только полноценно функционировать, но и быть пунктами несокрушимости для посетителей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, опорные магазины NOVUS и новый логистический центр оборудованы генераторами.
"Наша команда заранее внедрила программу энергоэффективности и энергонезависимости, чтобы своевременно доставлять и хранить в правильных температурных условиях продукты. А также готовить еду даже тогда, когда вокруг нет света", - сообщила PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.
По словам заместителя директора по операционной деятельности Varus Светланы Карпенко, почти все магазины имеют генераторы, обеспечивающие базовые потребности в свете и работе касс.
В пресс-службе сети "КОЛО" сообщили, что уже более двух лет на системной основе реализуют ряд мер по организации бесперебойной работы сети в условиях длительных отключений электроэнергии и блекаутов.
Супермаркеты меняют ассортимент продуктов
В то же время сети изменяют систему работы с продуктами, нуждающимися в холодильном оборудовании.
В Auchan сообщили, что логистика доставки продуктов оптимизирована для сокращения времени поставки в пункты продаж, также уменьшен ассортимент продуктов с коротким сроком потребления.
В Varus частично снизили поставки фреш- и ультрафреш-категорий.
Оптимизировали ассортимент и в NOVUS.
"Мы увеличиваем частоту поставок, чтобы доставлять продукцию чаще и в меньшем количестве. Также регулярно проверяем товар на соответствие органолептических показателей стандартам качества и сокращаем сроки реализации продукции даже упакованной в вакуум или газомодифицированной среде", - рассказали в NOVUS.
В "КОЛО" сообщили, что для экономии электроэнергии и безопасности потребления прибегли к сокращению количества определенных категорий - молочных товаров, мороженого и готовой пищи.
"В случае изменения ситуации мы готовы к принятию быстрых решений, можем оперативно корректировать поставки товаров и логистические процессы. Например, "КОЛО" часто представлен в новых жилых комплексах, где вызовом стало отсутствие водоснабжения вследствие отключения света. Нашим ответом на эту локальную проблему стало увеличение запасов воды и в магазинах, и на распределительных центрах", – сообщили в компании.
Как вкладываются в генерацию
NOVUS делает ставку на новые технологии, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Первые солнечные панели компания установила на крыше супермаркета по ул. Героев Майдана, 1 в Новых Петровцах, в сочетании с дизель-генераторами, эти устройства работают как локальная электросеть. Благодаря солнечным панелям супермаркет NOVUS может бесперебойно работать даже в условиях блекаутов.
"Пилотный проект по установке солнечной станции на крыше оказался очень успешным. В частности, в летний период, когда солнце является наиболее активным, такая станция покрывает 95% потребностей супермаркета NOVUS", - сообщила PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.
В будущем планируется увеличивать количество супермаркетов, работающих на альтернативных источниках питания.
В "КОЛО" и дальше готовы инвестировать дополнительные средства в закупку и обслуживание источников бесперебойного питания.
"Более того, "КОЛО" не планирует останавливать расширение сети магазинов, несмотря на вызовы, связанные с отключениями света. Поэтому анализируем потребности и ищем инновационные решения", - сообщили в компании.
Auchan внедряет энергосберегающие мероприятия более 10 лет и постоянно усовершенствует энергоэффективность компании. Например, при отсутствии электроснабжения магазины Pick Up Point работают на батареях, а не на дизельном топливе, что уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу.
Он добавил, что Auchan не останавливается на уже внедренных методах, постоянно ищет новые способы энергосбережения без ущерба окружающей среде.