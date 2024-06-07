VARUS запустит доставку товаров в Черкассах и DarkStore в Днепре

Ритейлер планирует увеличить инвестиции вдвое, если сравнивать с прошлым годом, как в уже развернутые направления, так и в новые.

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Об этом в интервью для delo.ua рассказала операционная директор e-commerce у VARUS Эмилия Михальская.

Так, VARUS планирует запуск собственной доставки товаров в Черкассах, что станет для ритейлера новым регионом для развития. Также фокусе – регион Одесса, который сейчас является одной из ключевых задач для развития.

Кроме того, в 2025 году VARUS планирует запустить работу DarkStore в Днепре.

"В Европе и США это направление активно растет и развивается, и в Украине DarkStore является актуальной моделью, которую рассматривают и начинают развивать многие ритейлеры", - отметила Эмилия Михальская.

Она добавила, что ритейлер планирует увеличить инвестиции вдвое, если сравнивать с прошлым годом, как в уже развернутые направления, так и в новые.

"С точки зрения доставки мы планируем развитие новых каналов, о которых скоро анонсируем. Также в планах развитие площадок, которые помогут нам привлечь внимание большего количества клиентов. Наша основная цель на этот год — привлечь новых клиентов, даже из регионов, где VARUS пока что не представлен офлайн", - говорит Михальская.

Среди топ-товаров, которые чаще всего заказывают для плановой доставки крупных закупок, Эмилия Михальская назвала молочные продукты, мясную продукцию и гастрономию.

Для самовывоза люди часто заказывают товары для немедленного использования, чтобы не тратить время на их уборку в магазине. В таких случаях заказывают безалкогольные и слабоалкогольные напитки, снеки, алкогольные напитки, табачную продукцию, молочные продукты и замороженные товары.

Сколько денег украинцы тратят на еду и другие покупки

По данным "Делойт" Украина, украинцы тратят на еду и обязательные платежи 66% своего бюджета, что в 2,5 раза больше среднего мирового показателя.

Относительно продуктов питания, составляющих значительную долю чека украинцев, в 2023 году расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

Он-лайн сегмент продолжает развиваться, ведь частота заказов увеличилась на 12%. Чаще всего в интернете украинцы покупают электронику и бытовую технику (26%), косметику и парфюмерию (19%), одежду и обувь (17%).