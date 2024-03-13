Украинцы тратят на еду и обязательные платежи 66% своего бюджета, что в 2,5 раза больше среднего мирового показателя - "Делойт"

"Делойт" в Украине исследовал, как изменилось потребительское поведение украинцев во второй год войны, а также компания сравнила потребительские настроения украинцев с настроениями потребителей в ЕС и США. Сколько денег и на какие товары тратят потребители, на чем приходится экономить и какая динамика по донатам, расходам на досуг - читайте в материале.

Украинцы продолжают экономить и реже совершать покупки

По данным "Делойт" Украина, в 2023 году, в зависимости от категории товаров, от 41% до 77% потребителей экономили на покупке товаров. Однако наблюдается и положительная динамика, если сравнивать данные 2022 года, когда экономили 47%-86% украинцев.

Так, за прошлый год потребители меньше экономили на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи. Больше всего украинцы экономили на одежде и обуви, товарах домашнего обихода и бытовой химии, косметических средствах и парфюмерии.

На каких товарах экономят украинцы? Инфографика: Delo.ua

Средний чек: в лидерах находящиеся за рубежом украинцы

Что касается продуктов питания, составляющих значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

Ведущую позицию по среднему чеку одинаково в оффлайн-и онлайн-магазинах составляют украинцы, находящиеся за границей – 2095 грн и 1984 грн соответственно. В 2022 году эту позицию занимали ВПЛ – 1568 грн и 1699 грн (средний чек в оффлайн- и онлайн-магазинах соответственно).

Средний чек и частота покупок онлайн и онлайн. Иллюстрация: Delo.ua

﻿﻿Украинцы, выехавшие за границу, являются лидерами по среднему чеку в 8 категориях из 20 исследованных. В онлайн магазинах это продукты питания, одежда и обувь, косметические средства и парфюмерия, а в оффлайн-магазинах: продукты питания, одежда и обувь, косметические средства и парфюмерия, электроника и бытовая техника, детские товары.

Онлайн-шоппинг становится все более популярным среди украинцев

Результаты исследования показали, что онлайн-сегмент продолжает развиваться, ведь частота заказов увеличилась на 12%. Чаще всего в интернете украинцы покупают электронику и бытовую технику (26%), косметику и парфюмерию (19%), одежду и обувь (17%).

Офлайн остается важным форматом покупки в жизни украинцев. Если сравнивать с 2022 годом, когда из-за полномасштабного вторжения и вопроса безопасности частота офлайн-покупок существенно сократилась до 50%, то в 2023-м наблюдалось восстановление, ведь количество покупок увеличилось на 9%.

Чаще всего в традиционных магазинах покупают еду (85%), алкогольные напитки (79%), товары для дома и бытовую химию (72%).

Категории товаров, которые покупают больше всего. Иллюстрация: Delo.ua

Досуг не в приоритете расходов

Украинцы переосмысливают свои пищевые привычки и сменяют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных делали это гораздо реже, чем в 2022 году.

Наибольшее снижение зафиксировано в ответах украинцев 43-57 лет. О росте посещаемости этих заведений сообщили 7% опрошенных возрастной категории 18-27 лет, что почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Существенное снижение посещаемости ресторанов/баров наблюдалось у жителей населенных пунктов в размере от 50 тыс до 100 тыс человек.

В то же время растет популярность приготовления пищи дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%),фрилансеров (72%) и занимающихся домохозяйством (59%).

Досуг продолжает быть не в приоритете расходов – 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже, чем в 2022 году посещают кинотеатры и концерты. Однако онлайн развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

Все больше украинцев регулярно донатят

Неотъемлемой частью потребительского поведения соотечественников остается гражданская позиция. Как и в 2022 году, абсолютное большинство потребителей (70%) продолжает бойкотировать производителей товаров/продавцов, не покинувших рынок РФ, а донаты стали почти такими же популярными, как продукты питания.

По данным исследования, 92% украинцев доначат на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий больше, чем в 2022 году. Также 33% опрошенных делают это систематически. Более чем вдвое возросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей – с 17 до 38%.

Распределение бюджета потребителей в мире

Исследование "Делойт" показало, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель, украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости.

﻿﻿Украина - единственная страна, сравнивая с другими, в которой расходы на продукты питания и обязательные платежи превышают 50% бюджета (66%), что в 2,5 раза больше среднего мирового показателя. Среди таких категорий как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между респондентами в Украине, других вышеупомянутых странах и средним мировым показателем.

﻿﻿Значительно меньше тратится на товары и услуги, которые не необходимы для базового существования. Наиболее заметна разница в распределении бюджета на такие категории, как досуг (в частности, рестораны/кафе), отдых и туризм, а также электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода. Украина отличается низким показателем расходов на эти категории, менее 5% месячного бюджета (2% и 2% соответственно), чем отличается от других стран, где этот показатель приближается к 1/3 бюджета (31% - в США, ЮАР и среднем мире ), а наименьший уровень расходов – 1/4 бюджета (Канада).

﻿﻿Среди указанных стран, характеризующихся схожим менталитетом и уровнем развития, выделяется Польша. В бюджете поляков на покрытие неизбежных расходов уходит меньше половины – 47%, что на 37% меньше, по сравнению с бюджетом украинцев. Это позволяет гражданам Польши тратить более трети бюджета на такие категории, как одежда и обувь (10%), электроника, бытовая техника и товары домашнего потребления (12%), досуг (в частности, рестораны/кафе), отдых и туризм (15). %), что, со своей стороны, втрое больше, чем на это тратят украинцы (12%).

При этом почти нет разницы в расходах на такие категории как здравоохранение (украинцы - 4%, поляки - 5%), транспорт (5% и 6% соответственно) и цифровые услуги (по 4%). На сбережения у людей в Польше уходит 7%, что на 75% больше, чем у людей в Украине (4%).