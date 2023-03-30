Лекарства, детские товары: эксперты выяснили, на чем украинцы меньше всего экономят

В зависимости от категории товаров экономить склонны от 47% до 86% украинцев, совершающих соответствующие покупки. В то же время меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и товарах двойного назначения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Делойт Украина".

32% респондентов начали тратить больше на лекарственные средства после 24 февраля 2022 года, в то же время 40% отметили, что расходы не изменились, а 24% ответили, что расходы уменьшились. Меньше половины респондентов ощущают необходимость экономить на покупке детских товаров. 43% ВПЛ экономят на покупке детских товаров, в то же время украинцы, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу (31%), не экономят на этой категории товаров вообще.

Что касается экономии в целом, то в разрезе регионов на продуктах питания и готовой пище экономят больше жители северных областей (80% и 85% соответственно), меньше - западных (65% и 78%).

Исследователи установили, что украинцы со статусом ВПЛ экономят меньше средних показателей (на 8–11 в. п.) на следующих категориях: "Продукты питания", "Косметические средства", "Товары домашнего потребления и бытовая химия", "Готовая еда", "Тактическое снаряжение или товары двойного назначения".

Более молодые по возрасту украинцы меньше склонны экономить, чем старшие граждане. В частности, среди всех категорий потребителей по возрасту меньше экономят на продуктах питания люди 18-27 лет (29%), на электронике и бытовой технике - люди в возрасте 18-27 лет (на 7% меньше).

Кроме того, опрошенные украинцы в возрастной категории 18–27 лет меньше всего экономят во время походов в заведения общественного питания. В этой возрастной категории только 39% граждан с начала полномасштабной войны снизили расходы в этой сфере.

Развернутый анализ исследования читайте в статье Delo.ua.

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