Ліки, дитячі товари: експерти з'ясували, на чому українці найменше економлять

Залежно від категорії товарів економити схильні від 47% до 86% українців, які здійснюють відповідні покупки. Водночас найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та товарах подвійного призначення.

Про це свідчать результати дослідження компанії "Делойт Україна".

32% респондентів почали витрачати більше на лікарські засоби після 24 лютого 2022 року, водночас 40% зазначили, що витрати не змінились, а 24% відповіли, що витрати зменшились. Менше половини респондентів відчувають необхідність економити на купівлі дитячих товарів. 43% ВПО заощаджують на купівлі дитячих товарів, водночас українці, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон (31%), не економлять на цій категорії товарів взагалі.

Щодо економії загалом, то в розрізі регіонів на продуктах харчування та готовій їжі економлять найбільше жителі північних областей (80% та 85% відповідно), найменше – західних (65% та 78%).

Дослідники встановили, що українці зі статусом ВПО економлять менше за середні показники (на 8–11 в. п.) на таких категоріях: "Продукти харчування", "Косметичні засоби", "Товари домашнього вжитку та побутова хімія", "Готова їжа", "Тактичне спорядження або товари подвійного призначення".

Більш молодші за віком українці менше схильні до економії, ніж старші громадяни. Зокрема, серед усіх категорій споживачів за віком найменше економлять на продуктах харчування люди 18–27 років (29%), на електроніці та побутовій техніці — люди віком 18–27 років (на 7% менше).

Крім того, опитані українці вікової категорії 18–27 років найменше економлять під час походів до закладів харчування. У цій віковій категорії лише 39% громадян від початку повномасштабної війни зменшили витрати в цій сфері.

Розгорнутий аналіз дослідження читайте в статті Delo.ua.

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