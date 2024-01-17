Выручка заведений общепита Украины во второй половине 2023 года выросла на 30%, - исследование

В 2023 году украинский рынок ресторанного бизнеса продолжил адаптироваться к новым военным реалиям, разбирался с возвратом почти всех налоговых проверок и пытался удержать цены. Из проблем на главное место вышли наем и удержание команды. Новое слово, которое чаще звучало на рынке, — инклюзивность.

Об этом говорится в исследовании украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Выручка, средний чек и посещаемость заведений: ситуация по сегментам

Согласно исследованию, выручка заведений общепита Украины во втором полугодии 2023 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, посещаемость — на 10%, а средний чек — на 18%.

Иллюстрация: Poster

Во второй половине 2023 года наибольший рост выручки по сравнению с прошлым годом показал сегмент ресторанов – на 37%. Средний чек заведений вырос на 23% с 508 до 625 грн, посещаемость – на 11%.

Сегмент кафе увеличил выручку на 31% в 2023 году. Посещаемость выросла на 9%, средний чек - на 20% с 82 до 98 грн.

Выручка сегмента кафе показала рост на 26% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос на 17% с 187 до 219 грн. Посещаемость выросла на 7%.

Выручка сегмента баров выросла на 28% к 2022 году, средний чек на 12% с 311 до 348 грн. Посещаемость увеличилась на 15%.

Сегмент пекарен продемонстрировал рост выручки на 22% по сравнению с 2022 годом. При этом средний чек вырос на 17% с 63 до 73 грн. Посещаемость выросла всего на 5%.

Выручка фастфуда выросла на 27%, средний чек – на 21% со 145 грн до 175 грн. Посещаемость – на 5%.

Выручка кальянных показала рост на 28% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос на 18% с 413 до 488 грн. Посещаемость выросла на 9%.

Основные вызовы, рентабельность и команда

В Poster отмечают, что данные, приведенные в этом разделе, основываются на анонимном анкетном опросе рестораторов по всей Украине. Опрос проведен в Telegram-медиа "Ревет и стонет ресторатор" в декабре 2023 года.

44% опрошенных рестораторов отмечают, что показатели работы заведений в 2023 году оправдали их ожидания. В то же время 40% имеют противоположное мнение. У 16% показатели даже превысили ожидания.

Согласно опросу, сложнее всего рестораторам в 2023 году было нанимать и удерживать команды, держать цены на блюда несмотря на рост цен, находить собственную мотивацию для работы и разбираться с проверками. Кроме этого, предпринимателей беспокоило полное изменение ЦА, коммунальные и коррупция, низкие продажи и изменение поведения покупателей.

Иллюстрация: Poster

Если говорить о рентабельности бизнеса, то 38% рестораторов вынуждены были столкнуться с ее понижением в 2023 году. Почти такое же количество отмечает, что рентабельность их заведений не изменилась, а четверть опрошенных говорит о росте рентабельности.

Сообщается, что большинство рестораторов смогли сохранить команду в 2023 году в том же количестве, а 30% даже привлекли новых работников.

Иллюстрация: Poster

Как отмечают сами рестораторы, основная проблема 2023 года – это персонал. Молодежь без опыта работы, без желания развиваться и работать над собой, но с нереальными амбициями по зарплате, а опытный персонал, адекватный работник, на рынке просто отсутствует. Поэтому фонд зарплат постоянно растет даже при уменьшении рентабельности. А второй важный фактор – отсутствие туриста как внутреннего, так и внешнего.

Poster – лидер среди украинских систем автоматизации HoReCa. Это экосистема простых и удобных решений, которые закрывают все потребности рестораторов: касса, склад, аналитика, CRM, приложение для владельца, QR-меню, оплата и отзывы, мобильный официант, доставка, финансы, ПРРО. Сервисами компании пользуется 15 000 заведений в Украине, среди них более 1000 ресторанов и заведений больших форматов, более 100 франшиз и сетей.

Фото: ua.depositphotos.com