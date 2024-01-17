Виручка закладів громадського харчування України у другій половині 2023 року зросла на 30%, - дослідження

У 2023 році український ринок ресторанного бізнесу продовжив адаптуватися до нових воєнних реалій, розбирався із поверненням майже всіх податкових перевірок та намагався втримати ціни. З проблем на головне місце вийшли найм та утримання команди. Нове слово, що частіше лунало на ринку — інклюзивність.

Про це йдеться в дослідженні української компанії з автоматизації закладів Poster.

Виручка, середній чек та відвідуваність закладів: ситуація по сегментам

Згідно з дослідженням, виручка закладів громадського харчування України у другому півріччі 2023 року зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, відвідуваність — на 10%, а середній чек — на 18%.

Ілюстрація: Poster

У другій половині 2023 року найбільше зростання виручки у порівнянні із минулим роком показав сегмент ресторанів — на 37%. Середній чек закладів зріс на 23% з 508 до 625 грн, відвідуваність — на 11%.

Сегмент кав’ярень збільшив виручку на 31% у 2023 році. Відвідуваність зросла на 9%, середній чек — на 20% з 82 до 98 грн.

Виручка сегмента кафе показала зростання на 26% у порівнянні із минулим роком. Середній чек зріс на 17% зі 187 до 219 грн. Відвідуваність зросла на 7%.

Виручка сегмента барів зросла на 28% до 2022 року, середній чек на 12% із 311 до 348 грн. Відвідуваність збільшилася на 15%.

Сегмент пекарень продемонстрував зростання виручки на 22% у порівнянні із 2022 роком. При цьому середній чек зріс на 17% з 63 до 73 грн. Відвідуваність зросла лише на 5%.

Виручка фастфуду зросла на 27%, середній чек — на 21% зі 145 грн до 175 грн. Відвідуваність — на 5%.

Виручка кальянних показала зростання на 28% у порівнянні із минулим роком. Середній чек зріс на 18% зі 413 грн до 488 грн. Відвідуваність зросла на 9%.

Основні виклики, рентабельність та команда

У Poster зазначають, що дані, приведені в цьому розділі, ґрунтуються на анонімному анкетному опитуванні рестораторів зі всієї України. Опитування проведене в Telegram-медіа "Реве та стогне ресторатор" у грудні 2023 року.

44% опитаних рестораторів зазначають, що показники роботи закладів у 2023 році виправдали їх очікування. Водночас 40% мають протилежну думку. У 16% показники навіть перевищили очікування.

Згідно з опитуванням, найскладніше рестораторам у 2023 році було наймати та утримувати команди, тримати ціни на страви попри зростання цін, знаходити власну мотивацію для роботи та розбиратися з перевірками. Окрім цього, підприємців турбувала повна зміна ЦА, комунальні та корупція, низькі продажі та зміна поведінки покупців.

Ілюстрація: Poster

Якщо говорити про рентабельність бізнесу, то 38% рестораторів вимушені були стикнутися з її зниженням у 2023 році. Майже така ж кількість зазначає, що рентабельність їх закладів не змінилася, а чверть опитаних каже про зростання рентабельності.

Повідомляється, що більшість рестораторів змогли зберегти команду у 2023 році у тій же кількості, а 30% навіть залучили нових працівників.

Ілюстрація: Poster

Як зазначають самі ресторатори, основна проблема 2023 року – це персонал. Молодь без досвіду роботи, без бажання розвиватись і працювати над собою, але з нереальними амбіціями по зарплаті, а досвідчений персонал, адекватний працівник, на ринку просто відсутній. Тому фонд зарплат постійно збільшується навіть при зменшенні рентабельності. А другий важливий фактор — відсутність туриста як внутрішнього, так і зовнішнього.

Poster – лідер серед українських систем автоматизації HoReCa. Це екосистема простих та зручних рішень, які закривають всі потреби рестораторів: каса, склад, аналітика, CRM, застосунок для власника, QR-меню, оплата та відгуки, мобільний офіціант, доставка, фінанси, ПРРО. Сервісами компанії користуються 15 000 закладів в Україні, серед них більш ніж 1000 ресторанів та закладів великих форматів, більш як 100 франшиз та мереж.

Фото: ua.depositphotos.com