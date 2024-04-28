В Польше на 20% сократили предоставление консульских услуг украинцам

После принятия в Украине закона о мобилизации, украинские консульские учреждения в Польше фиксируют на 20% меньше обращений от мужчин призывного возраста.

Об этом рассказали в одном из украинских консульств в Польше, пишет "Укринформ".

В консульстве отметили, что консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет стало примерно на 20% меньше после введения временной приостановки совершения подобных действий.

В частности, временно прекращено предоставление справок для заключения брака и других нотариальных действий, непосредственно относящихся к этой категории граждан. В то же время, мужчины могут получать консульские услуги, направленные на членов их семей, например, оформление гражданства для новорожденных детей.

"В целом мы работаем в штатном режиме, чрезвычайные случаи не зафиксированы. Ажиотажа тоже не наблюдается", - отметили в консульском учреждении.

Напомним, МИД Украины временно приостановило предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста до получения разъяснений положений нового закона об усилении мобилизации. Закон вступает в силу 18 мая.

В настоящее время в Польше находится около 1 млн. украинских беженцев, а общее количество украинцев в стране превышает 3 млн. человек.

Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин

Украина пока не просила Польшу выдать ей мужчин мобилизационного возраста, которые должны служить в армии. Об этом в интервью TVN24 рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Когда главу МИД спросили, обращались ли украинские власти к власти Польши за помощью в возвращении украинцев призывного возраста, он ответил, что пока такой запрос не поступал и отметил, что Польша ожидает инициативу от Украины.

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою родину", – ответил Сикорский.

Добавим, что на сегодняшний день в Польше находится около миллиона беженцев из Украины.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Напомним, что с 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Сначала об этом написало издание ZN.UA, ссылаясь на письмо за подписью первого замминистра иностранных дел Андрея Сибиги.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.