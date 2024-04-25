Украинские мужчины могут оставаться в Германии с недействительными паспортами

В Германии решили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство не будет предусматривать непременное наличие у них действующего паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщает украинская служба немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Это означает, что решение Министерства иностранных дел приостановить предоставление консульских услуг украинским мужчинам не повлияет на их право находиться в Германии.

Отмечается, что для получения документов украинские мужчины должны предъявить немецким властям хоть какой-нибудь документ, по которому можно установить личность. Им может быть даже недействительный загранпаспорт.

Издание пишет, что право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет остаются действительными независимо от решения МИД.

Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании уклонения от службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему документ, заменяющий паспорт.

Представитель берлинского сената подчеркнул, что выдача немецких документов, которые заменяют мужчинам украинские паспорта, будет производиться только в исключительных обстоятельствах. Также эта услуга платная.

Польша готова содействовать возвращению военнообязанных в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, передает Reuters.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских ребят в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - подчеркнул чиновник.

Министр также напомнил, что Польша в прошлом уже предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну и "выполнили свой гражданский долг".

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Напомним, что с 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Сначала об этом написало издание ZN.UA, ссылаясь на письмо за подписью первого замминистра иностранных дел Андрея Сибиги.

В ответ на это все дипломатические учреждения Украины и границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет.

В тот же день Кабинет министров принял соответствующее постановление № 443, которое узаконивает то, что украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства.

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