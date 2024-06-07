VARUS запустить власну доставку товарів в Черкасах та DarkStore у Дніпрі

Ритейлер планує збільшити інвестиції вдвічі, ніж минулого року, у вже розгорнуті напрямки, так і в нові.

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Про це в інтерв'ю для delo.ua розповіла операційна директорка e-commerce у VARUS Емілія Михальська.

Так, VARUS планує запуск власної доставки товарів в Черкасах, що стане для ритейлера новим регіоном для розвитку. Також фокусі — регіон Одеса, який зараз є одним із ключових завдань для розвитку.

Крім того, у 2025 році VARUS планує запустити роботу DarkStore у Дніпрі.

"В Європі і США цей напрямок активно росте і розвивається, і в Україні DarkStore є актуальною моделлю, яку розглядають та починають розвивати багато ритейлерів", - зазначила Емілія Михальська.

Вона додала, що ритейлер планує збільшити інвестиції вдвічі, якщо порівнювати з минулим роком, у вже розгорнуті напрямки, так і в нові.

"З точки зору доставки, ми плануємо розвиток нових каналів, про які скоро анонсуємо. Також у планах розвиток майданчиків, які допоможуть нам привернути увагу більшої кількості клієнтів. Наша основна мета на цей рік — залучити нових клієнтів, навіть з регіонів, де VARUS поки що не представлений офлайн", - каже Михальська.

Серед топ-товарів, які найчастіше замовляють для планової доставки великих закупівель, Емілія Михальська назвала молочні продукти, м'ясну продукцію та гастрономію.

Для самовивозу люди часто замовляють товари для негайного використання, щоб не витрачати час на їх збирання в магазині. У таких випадках замовляють безалкогольні та слабоалкогольні напої, снеки, алкогольні напої, тютюнову продукцію, молочні продукти та заморожені товари.

Скільки грошей українці витрачають на їжу та інші покупки

За даними "Делойт" Україна, українці витрачають на їжу та обовʼязкові платежі 66% свого бюджету, що у 2,5 раза більше за середній світовий показник.

Щодо продуктів харчування, які становлять значну частку чека українців, у 2023 році витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купує їжу (47%) та ліки (43%) про запас.

Онлайн-сегмент продовжує розвиватися, адже частота замовлень збільшилась на 12%. Найчастіше в інтернеті українці купують електроніку та побутову техніку (26%), косметику та парфумерію (19%), а також одяг та взуття (17%).