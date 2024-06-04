Як українці оцінюють ситуацію в економіці за часів президенства Зеленського, - опитування

Майже половина українців, а саме 49%, заявили про погіршення ситуації в економіці в Україні за 5 років президентства Володимира Зеленського. 23% пов'язали це з діями влади, а 16,5% – із війною.

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Про це свідчить дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Половина опитаних визнає погіршення в економіці

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення соціологи фіксували парадоксальну ситуацію, коли об’єктивно ситуація в економіці стала однозначно гіршою, але громадськість краще її оцінювала, ніж до вторгнення.

Тому вирішили запитати респондентів про зміни в економіці за останні 5 років (з фокусом-поясненням, що мова про умови для розвитку, прозорість правил, справедливе ставлення до бізнесу).

Так, вважають, що за останні 5 років ситуація в економіці покращилася – 17% українців, не змінилася – 21%.

Майже половина респондентів (49%) вважають, що ситуація погіршилася, проте з них 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини).

Майже третина українців живе за межею бідності

Через повномасштабне вторгнення Росії кількість українців, які живуть за межею бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, що становить приблизно 29% від загальної кількості населення. Про це йдеться у звіті Світового банку.

Зазначається, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Загальна чисельність населення країни зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Зростання рівня бідності було спричинене зниженням зайнятості, оскільки більше п’ятої частини дорослих, які працювали до війни, втратили роботу.

Крім того, майже чверть українців не мають достатньо грошей, щоб купити продукти харчування, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com