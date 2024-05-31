Майже третина українців живе за межею бідності, - Світовий банк

Через повномасштабне вторгнення Росії кількість українців, які живуть за межею бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, якщо порівнювати з 2020 роком.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням звіт Світового банку.

Зазначається, що вторгнення Росії продовжує руйнувати економіку країни, а число українців, які живуть у бідності, з 2020 року зросла на 1,8 мільйона, що становить приблизно 29% від загальної кількості населення.

Ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значної зовнішньої бюджетної підтримки для виплати пенсій і зарплат вчителям, лікарям та іншим, вважає Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у Східній Європі.

«Якби міжнародні партнери, особливо США, не виділили ресурси, спеціально пристосовані до цих соціальних видатків, тоді бідних було б на три мільйони більше», - сказав він.

У звіті Світового банку йдеться про те, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Загальна чисельність населення країни зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Зростання рівня бідності було спричинене зниженням зайнятості, оскільки більше п’ятої частини дорослих, які працювали до війни, втратили роботу.

Крім того, майже чверть українців не мають достатньо грошей, щоб купити продукти харчування, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку.

Банерджі підкреслив, що надання США нового фінансування Україні після місяців затримки є «фантастичною» новиною, яка допоможе забезпечити подальшу здатність України продовжувати виплачувати зарплати, пенсії та соціальну допомогу.

У звіті світового банку також зазначається, що 85-92% медичних закладів в Україні все ще працюють в повному обсязі, незважаючи на триваючі російські атаки.

Крім того, щонайменше 89% дітей віком від 6 до 18 років навчаються в школах, хоча в районах, де ведуться бойові дії, 72% учнів навчаються онлайн.

97% пенсій за віком і 85% соціальних допомог були виплачені вчасно, що є ключовим фактором для запобігання ще більшій кількості бідних.

Банерджі сказав, що найбільшою проблемою для України залишаються безпека та припинення війни, але українські чиновники виконали велику роботу, керуючи економікою за цих обставин.

"Не може бути економічного процвітання чи економічного зростання без фізичної безпеки. Але я ніколи не бачив уряду, який зробив би так багато, використовуючи так мало", - додав Банерджі.

Нагадаємо, згідно зі звітом Світового банку, рівень бідності в Україні у 2022 році зріс з 5,5% до 24,2%, на цьому рівні опинились ще 7,1 мільйона людей.