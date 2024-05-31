Почти треть украинцев живет за чертой бедности, - Всемирный банк

Из-за полномасштабного вторжения России количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона, если сравнивать с 2020 годом.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Отмечается, что вторжение России продолжает разрушать экономику страны, а число живущих в бедности украинцев с 2020 года выросло на 1,8 миллиона, что составляет примерно 29% от общего количества населения.

Ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий и зарплат учителям, врачам и другим, считает Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе.

"Если бы международные партнеры, особенно США, не выделили ресурсы, специально приспособленные к этим социальным расходам, тогда бедных было бы на три миллиона больше", - сказал он.

В отчете Всемирного банка говорится, что около 9 миллионов украинцев в прошлом году жили в бедности. Общая численность населения страны сейчас оценивается примерно в 32 миллиона.

Рост уровня бедности был вызван снижением занятости, поскольку более пятой части работавших до войны взрослых потеряли работу.

Кроме того, почти четверть украинцев не хватает денег, чтобы купить продукты питания, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность.

Банерджи подчеркнул, что предоставление США нового финансирования Украине после месяцев задержки является "фантастической" новостью, которая поможет обеспечить дальнейшую способность Украины продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и социальную помощь.

В отчете мирового банка также отмечается, что 85-92% медицинских учреждений в Украине все еще работают в полном объеме, несмотря на продолжающиеся российские атаки.

Кроме того, не менее 89% детей в возрасте от 6 до 18 лет учатся в школах, хотя в районах, где ведутся боевые действия, 72% учащихся учатся онлайн.

97% пенсий по возрасту и 85% социальных пособий были выплачены вовремя, что является ключевым фактором для предотвращения еще большего количества бедных.

Банерджи сказал, что наибольшей проблемой для Украины остаются безопасность и прекращение войны, но украинские чиновники проделали большую работу, руководя экономикой при этих обстоятельствах.

"Не может быть экономического процветания или экономического роста без физической безопасности. Но я никогда не видел правительства, которое сделало бы так много, используя так мало", - добавил Банерджи.

Напомним, согласно отчету Всемирного банка, уровень бедности в Украине в 2022 году вырос с 5,5% до 24,2%, на этом уровне оказались еще 7,1 миллиона человек.