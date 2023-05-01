Уровень бедности в Украине растет - Всемирный банк

Согласно недавнему отчету Всемирного банка, уровень бедности в Украине в 2022 году вырос с 5,5% до 24,2%, на этом уровне оказались еще 7,1 миллиона человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что хуже всего это сказалось на сельских жителях.

Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи предупреждает, что уровень бедности может резко вырасти, так как безработица будет неофициально составлять 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года.

Экономист Елена Билан видит углубление кризиса, и, по его мнению, без крупного пакета финансовой поддержки со стороны международного сообщества ситуация была бы еще хуже.

"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% в значительной степени из-за того, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. Инфляция составила 26% - опять же могло быть и хуже - но зарплаты людей также не изменились, а валюта девальвировала по отношению к доллару на 20%. Наибольшим вызовом будет создание новых рабочих мест", – сказала экономист.

Напомним, ранее Всемирный банк заявил, что средний потенциальный глобальный экономический рост упадет до минимума за три десятилетия и составит 2,2% в год к 2030 году, что станет началом "потерянного десятилетия" для мировой экономики, если политики не примут амбициозные инициативы для увеличения предложения рабочей силы, производительности и инвестиций.