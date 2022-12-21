Денег стало еще меньше. Как кризис в энергетике повлиял на бизнес и доходы госбюджета

Национальный банк (НБУ) оценил последствия атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Итог не очень утешительный: предприятия вынуждены замораживать производство, а это приводит к падению налоговых поступлений и росту дефицита госказны.

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Как и прогнозировали многие эксперты, ракетные удары по энергетике привели к замедлению бизнес-активности во многих отраслях и даже к полной остановке предприятий. Это, в свою очередь, спровоцировало падение налоговых поступлений в государственный бюджет, что стало причиной роста его дефицита.

Обратная сторона всех этих событий – снижение давления на валютный рынок. Кроме того, украинцы, оказавшиеся в условиях перманентного блэкаута, стали тратить меньше денег, что проявилось в замедлении инфляции.

Бизнес выживает как может

Перебои с электроснабжением стали главной проблемой бизнеса наряду с ростом производственных издержек. Ссылаясь на результаты опросов компаний из разных отраслей экономики (промышленность, торговля, сфера услуг и т.д.), НБУ констатирует, что из-за дефицита электроэнергии порядка 18% респондентов были вынуждены остановить свою работу. А еще 28% предприятий отмечают существенное падение объемов бизнеса.

"Хотя часть компаний приспособилась к ограничениям, все больше признаков того, что восстановление экономической активности прервалось", – указывает Нацбанк в своем макроэкономическом обзоре.

Основные проблемы украинского бизнеса, % ответов

По данным опроса Института экономических исследований

Сильнее всего от перебоев с электроэнергией страдают промышленность и строительство. Многие металлургические и добывающие предприятия были вынуждены сократить свои производственные мощности, некоторые перевели свою деятельность на ночное время суток. Так поступила компания "Сентравис", один из крупнейших в Европе поставщиков нержавеющих труб.

Испытывают сложности и предприятия пищевой промышленности. Особенно те, которые занимаются переработкой мяса и выпуском молочной продукции. Уменьшила объемы производства химическая отрасль, а также производители стройматериалов, так как рост издержек вместе с перебоями электроснабжения сдерживает строительство. В частности, руководство промышленно-строительной группы "Ковальская" (крупнейший поставщик бетона в Украине) предупредило, что при ухудшении ситуации с электроснабжением не исключен сценарий полной остановки выпуска бетона минимум на полтора месяца.

Отечественный ВПК поднимается с колен

В то же время, энергокризис в Украине подстегнул рост добычи газа. В том числе, благодаря тому, что "Укргаздобыча" вернула контроль над буровыми скважинами, которые около семи месяцев находились на оккупированных территориях.

Производители спецтехники, необходимой для ликвидации последствий обстрелов инфраструктуры, тоже не могут пожаловаться на нехватку заказов. Растет производство городского транспорта, поскольку многие города нуждаются в замене уничтоженных в результате боевых действий автобусов и троллейбусов.

Набирает обороты выпуск отечественной продукции военного назначения – дронов, различных технических средств и прочих товаров на нужды армии. Причем, эту продукцию выпускают как государственные предприятия, так и частные компании. Например, в начале ноября концерн "Укроборонпром" сообщил о том, что он наладил производство артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм.

В меньше степени сложности в энергетике влияют на аграриев. Отчасти это связано с тем, что сейчас в АПК сезонное затишье, поэтому зависимость сельхозпредприятий от электроэнергии не такая существенная, как во время посевной и сбора урожая.

Инфляция взяла передышку

На фоне энергодефицита произошло замедление темпов инфляции. В ноябре потребительские цены год к году выросли на 26,5%, это даже на 0,1 п.п. ниже, чем в октябре.

Инфляция в Украине в 2020-2022 годах, % год к году

Данные Госстата и НБУ

Нацбанк объясняет такую инфляционную ситуацию следующими причинами:

падает потребление товаров. Украинцы стали меньше тратить и покупать, так как постоянные отключения электроэнергии отрицательно сказываются на производительности труда. А, следовательно, и на их доходах; из-за сокращения потребительского спроса на полках супермаркетов образовались излишки продукции. В итоге, многие производители вынуждены делать скидки или фиксировать цены для того, чтобы не нести убытки;

по-прежнему остаются неизменными тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые традиционно делают существенный вклад в инфляцию;

несмотря на увеличение сбыта топлива (одна из причин – это его возросшее потребление для генерации электроэнергии), в годовом измерении цены на горючее замедлились (до 59,4% в ноябре) следуя за тенденциями на мировом рынке нефти;

замедлилась инфляция в сфере услуг (речь о салонах красоты, спортзалах, управляющих компаниях, турагентствах). Хотя медучреждения, кафе и рестораны, Интернет-провайдеры повышают цены под влиянием роста расходов.



Динамика потребительской инфляции в ноябре свидетельствует о первых признаках ослабления инфляционного давления под влиянием временного расширения предложения сырых продуктов питания, более слабого спроса, а также благодаря мерам со стороны НБУ – по сбалансированию валютного рынка и повышению привлекательности гривневых активов макроэкономический и монетарный обзор НБУ

В госбюджете денег не хватает, но партнеры спасают ситуацию

Сложная ситуация в энергетике влияет и на государственные финансы. Сокращаются налоговые поступления. К тому же, ноябрь оказался не самым "урожайным" месяцем по объему полученных грантов от международных партнеров.

"В ноябре дефицит государственного бюджета расширился под влиянием слабых доходов и значительных расходов. В январе-ноябре отрицательное сальдо составило более 810 млрд грн (свыше 1152 млрд грн без учета грантов)", – сообщил в своем отчете НБУ.

Основные показатели государственного бюджета (помесячно), млрд грн

Данные НБУ

В ноябре в годовом измерении сократились суммы уплаченного налога на прибыль предприятий. Кроме того, увеличено возмещение НДС: в ноябре налогоплательщики получили компенсацию в размере 13,6 млрд грн. Это наибольший объем с февраля. Разумеется, возмещение НДС тоже повлияло на падение налоговых поступлений в госбюджет.

Что касается издержек, то расходы государственного бюджета превышают прошлогодние объемы более чем в два раза, хотя их рост с сентября замедляется. Увеличение расходов обусловлено существенными затратами на оборону и безопасность. Помимо этого, наблюдается некоторый рост капитальных расходов, в частности из-за необходимости восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Вклад разных статей в изменение издержек государственного бюджета, п.п.

Данные Госстата и НБУ

Основные источники финансирования дефицита – это по-прежнему международная поддержка и выкуп облигаций внутреннго госзайма Нацбанком (то есть, эмиссия). В течение ноября Украина получила в общей сложности 4 млрд долл. из-за рубежа. Из этой суммы 1,5 млрд долл. – гранты, и еще 2,5 млрд долл. – заимствования и гарантии. Для сравнения, в сентябре объем грантов от иностранных партнеров составил 2 млрд долл., а в августе – 3 млрд долл. Суммы выкупа ОВГЗ НБУ с июля удерживаются в анонсированных объемах – до 30 млрд грн в месяц.

Вместе с тем, новый транш от Международного валютного фонда и макрофинансовая помощь от Евросоюза позволили НБУ в ноябре пополнить свои золотовалютные резервы. К 1 декабря их объем достиг почти 28 млрд долл.

Напомним, что еще в начале октября МВФ утвердил дополнительный транш Украине на сумму 1,3 млрд долл. А Еврокомиссия 22 ноября выделила Украине дополнительную помощь в размере 2,5 млрд евро.

Объем финансовой помощи от международных партнеров Украины, млрд долл.

Данные Министерства финансов и НБУ

Иными словами, у НБУ пока что хватает ресурсов и админстративных инструментов для того, чтобы контролировать курс гривны в среднесрочной перспективе. Даже несмотря на риски, возросшие в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры. В принципе, сравнительно стабильный курс, который уже не первый месяц держится у отметки 40-41 грн/долл., это подтверждает.