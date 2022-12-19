Спрос на генераторы увеличил потребность в инвалюте. Каким будет курс на предпоследней неделе года

Одним из важнейших факторов курсообразования остается объем украинского экспорта, за который из-за границы поступает инвалюта, способствующая укреплению гривны. Впрочем, по данным Минэкономики, за 11 месяцев 2022 года сальдо внешней торговли (разница между объемами экспорта и импорта) остается отрицательным и составляет $7,54 млрд.

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Этот показатель вырос на 89,45% к аналогичному периоду 2021 года. Как обратил внимание в разговоре с delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, с начала года экспорт Украины снизился по отношению к аналогичному периоду 2021 года на 33,85% – до $40,73 млрд. Импорт Украины снизился к тому же периоду прошлого года на 26,63 % – до $48,27 млрд.

В целом по результатам 11 месяцев 2022 года общий торговый оборот составил $89 млрд. Падение по отношению к 2021 году – 42,83%. Таким образом, спад экономической активности в целом превышает 30%.

Длительные удары по энергетической инфраструктуре также наносят ущерб реальному сектору экономики. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, падение ВВП за 2022 год может достигнуть отметки в 50%. Это, к сожалению, не способствует укреплению гривны. "Без масштабной, на сотни миллиардов долларов, помощи нашей стране после окончания военного конфликта ждет тяжелый экономический кризис, который будет сопровождаться девальвацией национальной валюты и высокой инфляцией", – предупреждает Гойлов.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (12-16 декабря) Нацбанк на межбанке приобрел всего лишь $7,3 млн, а продал более $841,4 млн – самую большую сумму с конца сентября (тогда регулятор реализовал более $867,4 млн). Таким образом, НБУ – по итогам предыдущей недели – сократил международные резервы еще на $860,1 млн.

Иными словами, Нацбанк за неделю увеличил продажи валюты на 44%. Как объяснил в комментарии нам экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, вероятнее всего, это связано с потребностью в валюте на закупку генераторов и топлива к ним за границей.

"Топливо и генераторы стремительно "пошли вверх". На это и нужна валюта. Тем более, 13 декабря генераторы и "старлинки" освободили от пошлины и НДС. Некоторые банки, желая вывести инвалюту за границу, могли этим воспользоваться", – говорит он.

С начала полномасштабной войны Нацбанк купил на МБВР в общей сложности $2,593 млрд, а продал – $22,059 млрд (отрицательный баланс – $19,466 млрд). С начала года НБУ приобрел на межбанке более $3,259 млрд, а продал более $24,829 млрд, сократив резервы на $21,579 млрд.

Курс валют в банках и на черном рынке

В течение прошлой недели у банка курс гривни к доллару не испытал каких-либо значительных колебаний: если в понедельник, 12 декабря, гривна стоила в диапазоне 39,6-40,1 грн/$, то и к концу недели она осталась на той же отметке.

На черном рынке доллар, напротив, "нарисовал" дугу, но в конечном итоге курс вернулся на стартовую отметку. В понедельник доллар торговался в пределах 40-40,1 грн/$, в четверг гривня несущественно укрепилась до 39,8-40 грн/$, но после этого начала снова несколько ослабевать и в воскресенье курс составил 39,9-40,1 грн /$.

Гривна по отношению к евро и в банках, и на черном рынке незначительно подешевела. Если в банках в понедельник в среднем по Украине курс составлял 41-41,9 грн/€, то уже в воскресенье – 41,5-42,25 грн/€. На черном рынке тоже плавное снижение: в понедельник курс евровалюты колебался между 41,7-41,9 грн/€, а в воскресенье – уже в рамках 41,95-42,15 грн/€.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40 грн/$, а евро перешагнул отметку в 41,5 грн/€. Дальнейшее усиление гривни в среднесрочной перспективе маловероятно. Проблемы в энергетике приводят к сокращению объемов собственного производства и росту спроса на импортные товары. Последняя будет оказывать дополнительное давление на гривну", – констатирует Андрей Гойлов.

И действительно, согласно прогнозам экспертов, на текущей неделе (19-25 декабря) доллар в банках и на черном рынке не переживет каких-либо существенных колебаний, оставаясь в диапазоне 39,5-40,6 грн/$. Евро тоже, вероятно, немного подорожает, но максимум до 42-42,6 грн/€.