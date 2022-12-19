Попит на генератори збільшив потребу в інвалюті. Яким буде курс передостаннього тижня року

Одним із найважливіших чинників курсоутворення залишається обсяг українського експорту, за який з-за кордону надходить інвалюта, що сприяє укріпленню гривні. Втім, за даними Мінекономіки, за 11 місяців 2022 року сальдо зовнішньої торгівлі (різниця між обсягами експорту та імпорту) залишається негативним і становить $7,54 млрд.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Цей показник зріс на 89,45% до аналогічного періоду 2021 року. Як звернув увагу у розмові з delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, з початку року експорт України знизився щодо аналогічного періоду 2021 року на 33,85% – до $40,73 млрд. Імпорт України знизився до того ж періоду минулого року на 26,63% – до $48,27 млрд.

Загалом за результатами 11 місяців 2022 року загальний торговельний оборот становив $89 млрд. Падіння щодо 2021 року – 42,83%.Таким чином, спад економічної активності загалом перевищує 30%.

Тривалі удари по енергетичній інфраструктурі також завдають шкоди реальному сектору економіки. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, падіння ВВП за 2022 рік може досягти позначки 50%. Це, на жаль, не сприяє зміцненню гривні. "Без масштабної, на сотні мільярдів доларів, допомоги на нашу країну після закінчення військового конфлікту чекає важка економічна криза, що буде супроводжуватись девальвацією національної валюти та високою інфляцією", – попереджає Гойлов.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (12-16 грудня) Нацбанк на міжбанку придбав усього лише $7,3 млн, а продав понад $841,4 млн – найбільшу суму з кінця вересня (тоді регулятор реалізував більше $867,4 млн). Таким чином НБУ – за підсумками попереднього тижня – скоротив міжнародні резерви ще на $860,1 млн.

Іншими словами, Нацбанк за тиждень збільшив продаж валюти на 44%. Як пояснив у коментарі нам економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, найвірогідніше, це пов’язано з потребою у валюті на закупівлю генераторів і палива до них за кордоном.

"Паливо і генератори стрімко "пішли вверх". На це й потрібна валюта. Тим паче, 13 грудня генератори і "старлінки" звільнили від мита і ПДВ. Деякі банки, бажаючи вивести інвалюту за кордон, могли цим скористатись", – каже він.

З початку повномасштабної війни Нацбанк купив на МБВР загалом $2,593 млрд, а продав – $22,059 млрд (негативний баланс – $19,466 млрд). З початку року НБУ придбав на міжбанку загалом понад $3,259 млрд, а продав більше $24,829 млрд, скоротивши резерви на $21,579 млрд.

Курс валют у банках і на чорному ринку

Протягом минулого тижняу банка курс гривні до долара не зазнав якихось значних коливань: якщо у понеділок, 12 грудня, гривня коштувала в діапазоні 39,6-40,1 грн/$, то й під кінець тижня вона лишилась на тій же позначці.

На чорному ринку долар, навпаки, "намалював" дугу, але в кінцевому підсумку курс повернувся на стартову відмітку. У понеділок долар торгувався в межах 40-40,1 грн/$, в четвер гривня несуттєво укріпилась до 39,8-40 грн/$, але після цього почала знову дещо слабшати та в неділю курс склав 39,9-40,1 грн/$.

Гривня по відношенню до євро і у банках, й на чорному ринку несуттєво подешевшала. Якщо у банках у понеділок в середньому по Україні курс складав 41-41,9 грн/€, то вже у неділю – 41,5-42,25 грн/€. На чорному ринку – теж плавне зниження: у понеділок курс євровалюти коливався між 41,7-41,9 грн/€, а у неділю – вже у рамках 41,95-42,15 грн/€.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40 грн/$, а євро переступив позначку у 41,5 грн/€. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Проблеми в енергетиці призводять до скорочення обсягів власного виробництва та зростання попиту на імпортні товари. Остання чинитиме додатковий тиск на гривню", – констатує Андрій Гойлов.

І справді, згідно з прогнозами експертів, поточного тижня (19-25 грудня) долар у банках і на чорному ринку не переживе якихось суттєвих коливань, лишаючись у діапазоні 39,5-40,6 грн/$. Євро теж, вірогідно, трохи подорожчає, але щонайбільше до 42-42,6 грн/€.