Рівень бідності в Україні зростає – Світовий банк

Згідно з нещодавнім звітом Світового банку, рівень бідності в Україні у 2022 році зріс з 5,5% до 24,2%, на цьому рівні опинились ще 7,1 мільйона людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що найгірше це позначилося на сільських мешканцях.

Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі попереджає, що рівень бідності може різко зрости, оскільки безробіття неофіційно становитиме 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року.

Економіст Олена Білан бачить поглиблення кризи, й, на її думку, без величезного пакету фінансової підтримки з боку міжнародного співтовариства ситуація була б ще гіршою.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% значною мірою через те, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. Інфляція склала 26% - знову ж таки, могло бути й гірше - але зарплати людей також не змінилися, а валюта девальвувала по відношенню до долара на 20%. Найбільшим викликом буде створення нових робочих місць", - сказала економіст.

Нагадаємо, раніше Світовий банк заявив, що середнє потенційне глобальне економічне зростання впаде до мінімуму за три десятиліття і становитиме 2,2% на рік до 2030 року, що стане початком "втраченого десятиліття" для світової економіки, якщо політики не ухвалять амбітні ініціативи для збільшення пропозиції робочої сили, продуктивності та інвестицій.