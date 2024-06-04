Как украинцы оценивают ситуацию в экономике за время президентства Зеленского, - опрос

Почти половина украинцев, а именно 49% заявили об ухудшении ситуации в экономике в Украине за 5 лет президентства Владимира Зеленского. 23% связали это с действиями власти, а 16,5% – с войной.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Половина опрошенных признает ухудшение в экономике

Отмечается, что после полномасштабного вторжения социологи фиксировали парадоксальную ситуацию, когда объективно ситуация в экономике стала однозначно хуже, но общественность лучше оценивала ее, чем до вторжения.

Поэтому решили спросить респондентов об изменениях в экономике за последние 5 лет (с фокусом-объяснением, что речь об условиях для развития, прозрачности правил, справедливом отношении к бизнесу).

Так считают, что за последние 5 лет ситуация в экономике улучшилась – 17% украинцев, не изменилась – 21%.

Почти половина респондентов (49%) считают, что ситуация ухудшилась, однако из них 16.5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% – прежде всего с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины).

Почти треть жителей Украины живет за чертой бедности

Из-за полномасштабного вторжения России количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона, что составляет примерно 29% от общей численности населения. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Отмечается, что около 9 миллионов украинцев в прошлом году жили в бедности. Общая численность населения страны сейчас оценивается примерно в 32 миллиона.

Рост уровня бедности был вызван снижением занятости, поскольку более пятой части работавших до войны взрослых потеряли работу.

Кроме того, почти у четверти украинцев нет достаточно денег, чтобы купить продукты питания, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность.

Источник фото: ua.depositphotos.com