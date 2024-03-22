Примірочні онлайн і шопінг у смартфоні: 5 трендів e-commerce, актуальних для українського бізнесу

Люди частіше купують в інтернеті, тож популярність онлайн-покупок у світі зростає. Очікується, що за наступні два роки ринок e-commerce збільшиться з $6 до $8 трлн. Попри повномасштабну війну не відстає й українська електронна комерція. Ринок швидко відновився: у 2023 році його обсяги вже становили $1,7 млрд, а у 2024-му прогнозують, що він збільшиться до $2 млрд.

Успіх e-commerce залежить від розуміння трендів ринку. Шопінг у застосунках, доповнена реальність та фокус на правдивих відгуках — лише кілька тенденцій, актуальних для e-commerce у 2024 році. Розповідаємо про п'ять найважливіших трендів ринку та інструменти, що допоможуть українському бізнесу залучити нових клієнтів та збільшити прибутки.

Шопінг у смартфоні

Сьогодні онлайн-магазинам важливо налаштувати свої сайти для мобільних пристроїв: зробити сторінки зручними для перегляду з малих екранів, забезпечити їх швидке завантаження тощо. Ще краще — запропонувати клієнтам власний додаток для замовлень.

У 2023 році 78% клієнтів інтернет-магазинів відвідували їх з мобільних пристроїв. Дві третини замовлень зробили саме за допомогою смартфонів. За прогнозами, продажі мобільної комерції до 2025 року становитимуть $710 млрд. Гаджети дозволяють купити необхідну річ у будь-якому місці в будь-який момент, а поширення платіжних систем та електронних гаманців значно спрощує оплату товару.

Персоналізація повідомлень

Покупці люблять, коли розуміють їхні потреби. Індивідуальні рекомендації та персональні знижки на улюблені товари роблять шопінг більш приємним, а спілкування продавця з клієнтом — особистим. Це підвищує прихильність покупців та залучає нових, збільшуючи продажі та впізнаваність бренду.

Кожний бізнес прагне, щоб клієнти всюди помічали його рекламу, швидко на неї реагували та робили покупки, з задоволенням повертаючись знову і знову. “Однак реальність складніша: люди часто не звертають увагу на рекламу, а компанії можуть не знати справжніх бажань клієнта і ніяк їх не зачепити. До того ж уподобання споживачів постійно змінюються. Тому Big Data-аналітика і гіпертаргетована комунікація — чи не найважливіші інструменти бізнесу, щоб краще розуміти свою аудиторію”, — розповідає Костянтин Вечір, директор з розвитку B2B-ринку Київстар для видання Kyivstar Business Hub.

“Слід ретельно вивчити кожного гостя, запам’ятати його уподобання та якнайшвидше запропонувати саме те, що потрібно споживачеві. Забудьте про масові розсилки та рекламні банери. Майбутнє електронної комерції за персоналізацією, коли кожен клієнт — улюблений гість, а кожен сайт — затишна крамниця, що знає вас краще за вас”, — впевнений Майк Остін, віцепрезидент з питань персоналізації міжнародної маркетингової компанії Dotdigital.

Спочатку компаніям слід визначити, хто є аудиторією бізнесу та які її уподобання. Як дізнатися, скільки років клієнтам, якої вони статі, які у них вподобання та спосіб життя? Це можливо завдяки сучасним інструментам, наприклад, “Портрету клієнта” від Київстар. Отримавши такі дані, компанія здатна зробити пропозиції персоналізованими: розробити індивідуальні знижки чи рекомендації для кожної окремої категорії споживачів.

Надіслати повідомлення для певної групи допоможуть Big Data-розсилки — таргетовані (для окремих категорій клієнтів) та тригерні (під час певної події). А платформа для розсилок ADWISOR від Київстар дозволить створити власні SMS або Viber-розсилки. Наприклад, за допомогою “Портрета клієнта” онлайн-магазин може визначити, хто з клієнтів має домашніх улюбленців, а з Big Data-розсилками — надіслати їм індивідуальні знижки на товари для тварин.

Співпраця з іншими бізнесами

Колаборації з іншими бізнесами стають все популярнішими на ринку e-commerce. Така співпраця допомагає онлайн-магазинам розширювати лінійку товарів, залучати нових покупців та ефективно конкурувати на ринку. Об'єднання з іншими компаніями надають взаємні переваги, і це розуміють українські бізнеси.

Наприклад, виробник свічок “Турбота” співпрацює зі службою для виклику таксі Uklon, пропонуючи свої товари як бонусні лоти системи лояльності служби. Колаборація є вигідною для обох компаній, оскільки “Турбота” отримує нових клієнтів, знайомлячи пасажирів таксі зі своєю продукцією, а Uklon таким чином заохочує свою аудиторію користуватися його послугами частіше.

Доповнена реальність

Сучасні споживачі хочуть бути впевненими, що новий диван точно підійде інтер'єру їхньої вітальні, взуття з магазину не буде замалим, а замовлена помада пасуватиме до сукні. Клієнти прагнуть випробовувати товари в онлайн-режимі, перш ніж придбати їх, тож електронна комерція активно використовує для продажів VR/AR. Доповнену реальність залучають світові бренди на кшталт Zappo’s і Zalando. Один із найвдаліших прикладів застосування технології демонструє IKEA: у додатку магазину можна подивитись на камері, як виглядатимуть обрані меблі в реальну величину.

В Україні інструменти доповненої реальності для продажу активно використовують інтернет-магазини одягу, пропонуючи клієнтам онлайн-примірочні, де кожний може подивитись, чи підійде окрема річ до певних параметрів тіла. AR-технології залучають і магазини косметики. Наприклад, б’юті-рітейлер MakeUp дає клієнтам можливість увімкнути камеру та перевірити, чи пасуватиме їм той чи інший відтінок помади, тіней тощо.

Боротьба з реєстрацією ботів та онлайн-шахрайством

Переважна більшість покупців перевіряють відгуки про товар перед його покупкою — так роблять 89% споживачів у всьому світі. Це спонукає електронну комерцію уважно слідкувати за достовірністю рецензій на їхні пропозиції. Але з поширенням ботів, що можуть масово реєструватися на сайтах та фальсифікувати огляди, перед бізнесами постала проблема боротьби з ними.

Зменшити кількість реєстрацій на сайті від потенційних ботів та покращити верифікацію справжніх клієнтів допомагають спеціальні технології. А наприклад, виявити шахрайство чи підозрілу активність здатен набір андифрод-сервісів від Київстар. Інструмент допомагає оцінити SIM-карту клієнта, що реєструється у онлайн-магазині, на предмет потенційних ризиків — зокрема як довго людина користується номером, чи не був він відновлений, вкрадений чи переактивований.