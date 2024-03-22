Примерочные онлайн и шоппинг в смартфоне: 5 трендов e-commerce, актуальных для украинского бизнеса

Люди чаще покупают в интернете, поэтому популярность онлайн-покупок в мире растет. Ожидается, что за следующие два года рынок e-commerce увеличится с $6 до $8 трлн. Несмотря на полномасштабную войну, не отстает и украинская электронная коммерция. Рынок быстро восстановился: в 2023 году его объемы уже составляли $1,7 млрд, а в 2024 прогнозируют, что он увеличится до $2 млрд.

Успех e-commerce зависит от понимания трендов рынка. Шоппинг в приложениях, дополненная реальность и фокус на правдивых отзывах – всего несколько тенденций, актуальных для e-commerce в 2024 году. Рассказываем о пяти важнейших трендах рынка и инструментах, которые помогут украинскому бизнесу привлечь новых клиентов и увеличить прибыль.

Шоппинг в смартфоне

Сегодня онлайн-магазинам важно настроить свои сайты для мобильных устройств: сделать страницы удобными для просмотра с малых экранов, обеспечить их быструю загрузку и т.д. Еще лучше – предложить клиентам собственное приложение для заказов.

В 2023 году 78% клиентов интернет-магазинов посещали их с мобильных устройств. Две трети заказов сделали с помощью смартфонов. По прогнозам, продажи мобильной коммерции к 2025 году составят $710 млрд. Гаджеты позволяют купить необходимую вещь в любом месте в любой момент, а распространение платежных систем и электронных кошельков значительно упрощает оплату товара.

Персонализация сообщений

Покупатели любят, когда понимают их потребности. Индивидуальные рекомендации и персональные скидки на любимые товары делают шопинг более приятным, а общение продавца с клиентом – личным. Это повышает приверженность покупателей и привлекает новых, увеличивая продажи и узнаваемость бренда.

Каждый бизнес стремится, чтобы клиенты повсюду замечали его рекламу, быстро на нее реагировали и совершали покупки, с удовольствием возвращаясь снова и снова. “Однако реальность сложнее: люди часто не обращают внимание на рекламу, а компании могут не знать настоящих желаний клиента и никак их не задеть. К тому же предпочтения потребителей постоянно меняются. Поэтому Big Data-аналитика и гипертаргетированная коммуникация — едва ли не важнейшие инструменты бизнеса, чтобы лучше понимать свою аудиторию», — рассказывает Константин Вечер, директор по развитию B2B-рынка Киевстар для издания Kyivstar Business Hub.

“Следует тщательно изучить каждого гостя, запомнить его предпочтения и как можно скорее предложить именно то, что нужно потребителю. Забудьте о массовых рассылках и рекламных баннерах. Будущее электронной коммерции в персонализации, когда каждый клиент — любимый гость, а каждый сайт — уютный магазин, который знает вас лучше вас», — уверен Майк Остин, вице-президент по персонализации международной маркетинговой компании Dotdigital .

Сначала компаниям следует определить, кто является аудиторией бизнеса и каковы ее предпочтения. Как узнать, сколько лет клиентам, какого они пола, какие у них предпочтения и образ жизни? Это возможно благодаря современным инструментам, например, "Портрет клиента" от Киевстар. Получив такие данные, компания способна сделать предложения персонализированными: разработать индивидуальные скидки или рекомендации для каждой отдельной категории потребителей.

Послать сообщения для определенной группы помогут Big Data-рассылки – таргетированные (для отдельных категорий клиентов) и триггерные (при определенном событии). А платформа для рассылок ADWISOR от Киевстара позволит создать собственные SMS или Viber-рассылки. Например, с помощью "Портрета клиента" онлайн-магазин может определить, кто из клиентов имеет домашних любимцев, а с Big Data-рассылками — прислать им индивидуальные скидки на товары для животных.

Сотрудничество с другими бизнесами

Коллаборации с другими бизнесами становятся все популярнее на рынке e-commerce. Такое сотрудничество помогает онлайн-магазинам расширять линейку товаров, привлекать новых покупателей и эффективно конкурировать на рынке. Объединения с другими компаниями дают взаимные преимущества, и это понимают украинские бизнесы.

Например, производитель свечей "Забота" сотрудничает со службой для вызова такси Uklon, предлагая свои товары как бонусные лоты системы лояльности службы. Коллаборация выгодна для обеих компаний, поскольку "Забота" получает новых клиентов, знакомя пассажиров такси со своей продукцией, а Uklon таким образом поощряет свою аудиторию пользоваться его услугами чаще.

Дополненная реальность

Современные потребители хотят быть уверенными, что новый диван точно подойдет интерьеру их гостиной, обувь из магазина не будет маловата, а заказная помада подойдет к платью. Клиенты стремятся испытывать товары в онлайн-режиме, прежде чем приобрести их, так что электронная коммерция активно использует для продаж VR/AR. Дополненную реальность привлекают мировые бренды типа Zappo's и Zalando. Один из самых удачных примеров применения технологии демонстрирует IKEA: в приложении магазина можно посмотреть на камере, как будет выглядеть выбранная мебель в реальную величину.

В Украине инструменты дополненной реальности для продажи активно используют интернет-магазины одежды, предлагая клиентам онлайн-примерочные, где каждый может посмотреть, подойдет ли отдельная вещь к определенным параметрам тела. AR-технологии привлекают магазины косметики. Например, бьюти-ритейлер MakeUp дает клиентам возможность включить камеру и проверить, подходит ли им тот или иной оттенок помады, теней и т.д.

Борьба с регистрацией ботов и онлайн-мошенничеством

Подавляющее большинство покупателей проверяют отзывы о товаре перед его покупкой – так поступают 89% потребителей во всем мире. Это побуждает электронную коммерцию внимательно следить за подлинностью рецензий на их предложения. Но с распространением ботов, которые могут массово регистрироваться на сайтах и фальсифицировать обзоры, перед бизнесами стоит проблема борьбы с ними.

Уменьшить количество регистраций на сайте от потенциальных роботов и улучшить верификацию настоящих клиентов помогают специальные технологии. А, например, выявить мошенничество или подозрительную активность способен набор андифрод-сервисов от Киевстар. Инструмент помогает оценить SIM-карту клиента, регистрируемую в онлайн-магазине, на предмет потенциальных рисков — в частности, как долго человек пользуется номером, не был ли он восстановлен, украден или переактивирован.