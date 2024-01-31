Что такое Big Data-рассылки и чем они полезны бизнесу в 2024 году

Современные технологии способны сделать из маленького предприятия заметного игрока рынка. Как? К примеру, используя Big Data-рассылки, компании могут расширить клиентскую базу и поднять продажи. Благодаря им, бизнес получает возможность строить эффективные коммуникации с потребителями и улучшать маркетинговые стратегии. Рассказываем, что такое Big Data рассылки и как они могут стать эффективным инструментом для развития бизнеса.

Что такое Big Data-рассылки и как они работают

Big Data-рассылки — это инструмент, позволяющий учитывать индивидуальные поведенческие данные аудитории и отправлять клиентам персонализированные предложения. Тексты таких SMS при этом можно максимально адаптировать и сделать привлекательными для каждого получателя. Также такие рассылки позволяют взаимодействовать с клиентом в наиболее подходящий момент.

Есть несколько видов таких рассылок. К примеру, таргетированные и триггерные рассылки от Киевстар.

Таргетированные рассылки. Это сообщения, направленные на определенную группу потребителей. Их можно сегментировать по ряду критериев: конкретная локация, возраст, пол, наличие детей и т.д. Аудиторию для рассылок можно подобрать с помощью следующих инструментов:

Look-alike модель — технология, способная найти среди абонентов Киевстар людей, по поведению похожих на существующих клиентов бизнеса и желающих получать подобные предложения.

Геолокация — инструмент, позволяющий выбрать на карте конкретную локацию, где будет произведена рассылка: например, в зоне доставки определенного бизнеса.

Параметризированный запрос по критериям — эта технология сегментирует аудиторию по более чем 100 критериям, таким как возраст, пол, геолокация, тип девайса, интересы, наличие детей, тип транспорта и т.д.

Триггерные рассылки. Это сообщения, рассылаемые именно в тот момент, когда потребитель может быть наиболее заинтересован в них. Триггером (событием) можно выбрать конкретные даты, посещение тематических сайтов, локаций и т.д.

Важно: Киевстар соблюдает Законы Украины «Об информации» и «О защите персональных данных» и не передает и не продает персональные данные абонентов, в том числе записи разговоров, тексты SMS/MMS и историю браузера третьим лицам. Все аналитические модели с использованием Big Data строятся на основе неперсонифицированных и зашифрованных данных.

Каким бизнесам будет полезен этот инструмент в 2024 году

Big Data-рассылки традиционно полезны для бизнеса в различных отраслях. Но особенно актуальны они будут для компаний, которые активно взаимодействуют с клиентами — по розничной торговле, электронной коммерции, финансовой отрасли, сфере услуг и т.д. Речь идет как о лидерах отрасли, так и о малых компаниях. Впрочем, для некоторых из них рассылки станут особенно эффективными, в частности:

Для малого и среднего бизнеса

Небольшим компаниям важно рационально использовать ограниченный бюджет и такие рассылки помогают оптимизировать расходы. В частности они позволяют сделать маркетинговый план более эффективным и лучше понимать свою целевую аудиторию и продвигать свой продукт адресно.

Например: сеть кофеен запускает триггерную рассылку с приглашением на кофе для людей, которые регулярно бывают в радиусе кофеен.

Для только что основанных компаний

Посредством таргетированных рассылок новый бизнес может быстрее привлечь внимание своей потенциальной целевой аудитории. Ведь отправить потенциальному клиенту сообщение об открытии – очень простой, но эффективный способ известить о себе. "Новички" на рынке также нуждаются в получении лояльности потребителей, построении личных и значимых отношений. Рассылки также способствуют этому, поскольку клиенты ценят релевантную и интересующую их информацию в нужный момент.

Например: новый магазин женской одежды запускает рассылку об открытиях среди женщин, живущих или работающих у точки продаж.

Для масштабируемого бизнеса

Таргетированные рассылки также помогают измерять эффективность и усовершенствовать маркетинговые подходы при росте компании. Ведь они позволяют бизнесу получить важные инсайты о реакции потребителей на предложения и разобраться, какие из существующих стратегий наиболее эффективны.

Хотя Big Data-рассылки доступны для бизнесов любого масштаба, эффективность рассылок будет расти при большой аудитории. Рассылка сообщений на несколько сотен человек может быть не столь результативна для аналитики и улучшений бизнеса, если сравнить с рассылкой на десятки тысяч или сотни тысяч потенциальных клиентов. Большая аудитория позволяет собирать значимые данные, облегчающие анализ и принятие стратегических решений для дальнейшего развития бизнеса.

Например: сеть стоматологических клиник анализирует, какие сообщения имеют наилучший результат и настраивает рассылки с усовершенствованными предложениями.

Когда лучше использовать рассылки

Триггерные и таргетированные рассылки способны продемонстрировать наилучшие результаты в следующих случаях:

После запуска нового продукта . Таргетированные рассылки позволяют рассказать о преимуществах нового товара именно тем людям, кому это будет интересно. Кроме того, рассылки могут содержать опрос. Это позволяет получать ценную обратную связь от потребителей для дальнейшего совершенствования продукта.

Перед праздниками и распродажами . Потребители больше всего настроены на шопинг именно в канун праздников и в дни распродаж. Это лучшее время сообщить клиентам о товарах и услугах с помощью рассылок.

Когда нужно укрепить лояльность . Персонализированные предложения показывают потребителям, что компания заботится об их интересах. Когда внутренние метрики демонстрируют отток аудитории, одно из лучших средств напомнить о себе и укрепить отношения – индивидуальное предложение посредством рассылок.

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