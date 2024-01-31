Що таке Big Data-розсилки та чим вони корисні бізнесу в 2024 році

Сучасні технології здатні зробити з маленького підприємства помітного гравця ринку. Як? Наприклад, використовуючи Big Data-розсилки, компанії можуть розширити клієнтську базу та підняти продажі. Завдяки ним бізнес отримує можливість будувати ефективні комунікації зі споживачами та покращувати маркетингові стратегії. Розповідаємо, що таке Big Data-розсилки та як вони можуть стати ефективним інструментом для розвитку бізнесу.

Що таке Big Data-розсилки та як вони працюють

Big Data-розсилки — це інструмент, який дозволяє враховувати індивідуальні поведінкові дані аудиторії, а відтак надсилати клієнтам персоналізовані пропозиції. Тексти таких СМС при цьому можна максимально адаптувати і зробити привабливими для кожного отримувача. Також такі розсилки дозволяють взаємодіяти з клієнтом у найбільш слушний момент.

Є кілька видів таких розсилок. Наприклад, таргетовані і тригерні розсилки від Київстар.

Таргетовані розсилки. Це повідомлення, що спрямовані на певну групу споживачів. Їх можна сегментувати за низкою критеріїв: конкретна локація, вік, стать, наявність дітей тощо. Аудиторію для розсилок можна підібрати за допомогою таких інструментів:

Look-alike модель — технологія, що здатна знайти серед абонентів Київстар людей, які за поведінкою схожі на наявних клієнтів бізнесу і які хочуть отримувати подібні пропозиції.

Геолокація — інструмент, що дозволяє обрати на карті конкретну локацію, де буде проведено розсилку: наприклад, у зоні доставки певного бізнесу.

Параметризований запит за критеріями — ця технологія сегментує аудиторію за понад 100 критеріями, такими як вік, стать, геолокація, тип девайса, інтереси, наявність дітей, тип транспорту тощо.

Тригерні розсилки. Це повідомлення, які розсилаються саме у той момент, коли споживач може бути найбільш зацікавлений у них. Тригером (подією) можна обрати конкретні дати, відвідування тематичних сайтів, локацій тощо.

Важливо: Київстар дотримується Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» і не передає та не продає персональні дані абонентів, в тому числі й записи розмов, тексти SMS/MMS та історію браузера третім особам. Усі аналітичні моделі з використанням Big Data будуються на основі неперсоніфікованих та зашифрованих даних.

Яким бізнесам буде корисний цей інструмент у 2024 році

Big Data-розсилки традиційно є корисними для бізнесу у різних галузях. Але особливо актуальними вони будуть для компаній, які активно взаємодіють з клієнтами — з роздрібної торгівлі, електронної комерції, фінансової галузі, сфери послуг тощо. Йдеться як про лідерів галузі, так і малі компанії. Втім, для деяких з них розсилки стануть особливо ефективними, зокрема:

Для малого і середнього бізнесу

Невеликим компаніям важливо раціонально використовувати обмежений бюджет — і такі розсилки допомагають оптимізувати витрати. Зокрема, вони дозволяють зробити маркетинговий план більш ефективним і краще розуміти свою цільову аудиторію та просувати свій продукт адресно.

Наприклад: мережа кав'ярень запускає тригерну розсилку з запрошенням на каву для людей, що регулярно бувають у радіусі кав'ярень.

Для щойно заснованих компаній

За допомогою таргетованих розсилок новий бізнес може швидше залучити увагу своєї потенційної цільової аудиторії. Адже відправити потенційному клієнту повідомлення про відкриття - дуже простий, але ефективний спосіб сповістити про себе. “Новачки” на ринку також потребують здобуття лояльності споживачів, побудови особистих та значущих відносин. Розсилки також сприяють цьому, оскільки клієнти цінують релевантну та цікаву для них інформацію у потрібний момент.

Наприклад: новий магазин жіночого одягу запускає розсилку про відкриття серед жінок, які живуть чи працюють біля точки продажу.

Для бізнесу, що масштабується

Таргетовані розсилки також допомагають вимірювати ефективність і вдосконалювати маркетингові підходи під час зростання компанії. Адже вони дозволяють бізнесу отримати важливі інсайти про реакцію споживачів на пропозиції та розібратися, які з наявних стратегій найбільш ефективні.

Хоча Big Data-розсилки доступні для бізнесів будь-якого масштабу, ефективність розсилок зростатиме при великій аудиторії. Розсилка повідомлень на кілька сотень людей може бути не настільки результативною для аналітики та покращень бізнесу, якщо порівняти з розсилкою на десятки тисяч або сотні тисяч потенційних клієнтів. Більша аудиторія дозволяє збирати значущі дані, які полегшують аналіз та прийняття стратегічних рішень для подальшого розвитку бізнесу.

Наприклад: мережа стоматологічних клінік аналізує, які саме повідомлення мають найкращий результат та налаштовує розсилки з удосконаленими пропозиціями.

Коли найкраще використовувати розсилки

Тригерні й таргетовані розсилки здатні продемонструвати найкращі результати у таких випадках:

Після запуску нового продукту . Таргетовані розсилки дозволяють розповісти про переваги нового товару саме тим людям, кому це буде цікаво. Крім того, розсилки можуть містити опитування. І це дозволяє отримувати цінний зворотний зв'язок від споживачів для подальшого вдосконалення продукта.

Перед святами та розпродажами . Споживачі найбільше налаштовані на шопінг саме напередодні свят та у дні розпродажів. Тож це найкращий час повідомити клієнтів про товари та послуги за допомогою розсилок.

Коли треба зміцнити лояльність . Персоналізовані пропозиції демонструють споживачам, що компанія дбає про їхні інтереси. Коли внутрішні метрики демонструють відтік аудиторії, один з найкращих засобів нагадати про себе та зміцнити відносини - індивідуальна пропозиція за допомогою розсилок.

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