Завод, кафе и АЗК: какой тип интернета выбрать разным бизнесам

У украинских предпринимателей есть конкурентная черта — они умеют быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Чтобы не только выжить, но и вырасти, они ищут инновационные решения для всех бизнес-процессов. Это касается и ежедневных рутинных задач, для которых требуется надежный интернет. Сегодня рынок предлагает множество вариантов подключения — от уже редко используемого интернета на основе телефонной линии (технология ADSL), на основе кабеля UTP (Ethernet) до оптоволоконного интернета FTTB, спутниковой (KA-SAT) или мобильной связи (4G (LTE)). Из-за высокого риска отключений электроэнергии в Украине стали очень популярны технологии FTTB и GPON, которые способны обеспечивать интернет даже при отсутствии света. Однако на что еще следует обратить внимание? Рассказываем, как компаниям выбрать оптимальный вариант подключения интернета в зависимости от их размера и потребностей.

Что нужно малому бизнесу и частным предпринимателям

Украинцы часто начинают свое дело, открывая свой бизнес в многоквартирных домах. Это могут быть небольшие магазины в подъездах, аптеки, кафе, салоны красоты, барбершопы или даже спортзалы. Настраивая интернет для работы, малым предпринимателям важно:

организовать свое соединение, чтобы не делить интернет с соседями;

не тратить много денег на подключение;

чтобы интернет стабильно работал;

чтобы можно было подключить одновременно много гаджетов.

Оптимальным решением для этого станет подключение по технологии FTTB, позволяющей малым предпринимателям иметь стабильный и быстрый интернет за умеренную стоимость.

Какие преимущества дает FTTB-интернет

Индивидуальность . FTTB позволяет предпринимателям иметь собственное скоростное подключение, независимое от других пользователей в здании. А это способствует надежности и эффективности работы.

Стабильность и достаточная скорость интернета . Прямое соединение сервера провайдера с офисом компании обеспечивает высокую стабильность и бесперебойную передачу сигнала на скорости до 100 Мбит в секунду.

Отсутствие потребности в дорогостоящем оборудовании . Чтобы подключить интернет FTTB, не нужно покупать дорогое оборудование или платить за прокладку дополнительной оптической линии. Также не нужно тратить время на настройку сложных устройств.

Статический IP-адрес . Провайдеры – в частности, такие как телеком-оператор Киевстар – предоставляют возможность закрепить уникальный номер за оборудованием бизнеса. Это необходимо для идентификации устройств в сети и их удаленной настройки.

Какой интернет подключить к отдельным зданиям

Компании и предприятия как в городе, так и за его пределами нуждаются в быстром, стабильном интернет-соединении с большой пропускной способностью. Это могут быть ТРЦ, IТ-компании, банки, больницы, заводы или другие крупные предприятия. Среди их потребностей такие как:

создать собственную сеть для компании;

настроить быстрый интернет для работы с большими объемами данных, в том числе в облаке;

чтобы большое количество работников в офисе могли работать без проблем;

чтобы соединение было стабильным и не зависело от отключения электричества.

Для таких нужд лучше всего проложить отдельную оптоволоконную линию FTTB или GPON. Хотя эти технологии очень похожи, однако GPON имеет преимущества. Такую сеть интернета для бизнес-клиентов активно расширяет телеком-оператор Киевстар. Как пишет Kyivstar Business Hub, сейчас оператор подключил уже более десяти локаций в Днепре, продолжается активная работа по дальнейшему расширению сети. До конца марта Киевстар планирует подключить к GPON для бизнеса еще пять городов. Предприниматели могут воспользоваться на основе этой технологии такими сервисами как фиксированный интернет, передача данных и телефония на скорости 20 Мбит/с, 50 Мбит/с и 100 Мбит/с.

"Киевстар внимательно следит за инновационными трендами на рынке, чтобы оказывать качественные и надежные услуги. Благодаря собственной развитой интернет-сети мы можем предлагать бизнесу решения в зависимости от конкретного запроса и потребностей. Несмотря на войну, компания активно внедряет интернет по современной технологии GPON в разных городах Украины, постоянно модернизирует и улучшает уже существующую сеть. Кроме того, в течение 2023 года оператор инвестировал более 200 млн грн. в обеспечение сети FTTB источниками бесперебойного питания", - отмечает Леонид Войтенко, менеджер по развитию процессов Киевстар.

Какие преимущества имеет GPON

Независимость от отключений электроэнергии . Сейчас для украинцев это одно из самых важных преимуществ. Такое подключение позволяет пользоваться интернетом даже при длительном отключении электроэнергии. Ведь в случае блэкаута провайдеру нужно питать только центральный узел связи, а не каждый коммутатор в отдельных домах.

Безопасность данных . Отдельные линии как FTTB, так и GPON обеспечивают высокий уровень безопасности передачи данных, поскольку они изолированы. Перехватить или вмешаться в оптический сигнал - очень трудно.

Высокая скорость передачи данных . Скорость интернета достигает 1000 Мбит/с, технология предполагает симметричную скорость загрузки и выгрузки данных. Это позволяет предприятиям эффективно работать с большими объемами информации и активно использовать облачные услуги.

Эту технологию быстрее развернуть . Она строится и масштабируется гораздо быстрее, чем FTTB или любая другая из имеющихся технологий фиксированного доступа в интернет.

Что выбрать бизнесу в отдаленных местах

Не все компании работают в городах или селах, где можно подключиться к обычному интернету. Такие бизнесы, как мотели, придорожные магазины или заправки, расположены вне города, где нет сетей фиксированной связи. Для них важно:

обеспечить связью работников;

обеспечить работу основного оборудования;

не строить отдельную сеть и не прокладывать отдельную оптоволоконную линию, ведь это увеличивает расходы;

не иметь ограничений на объем передаваемых и полученных данных.

Для этих задач поможет использование настроенных 4G/LTE маршрутизаторов.

Какие преимущества имеет 4G (LTE)

Интернет в самых отдаленных локациях. Сегодня большинство провайдеров – мобильных операторов – обеспечивает высокую плотность покрытия , поэтому технология 4G работает и предоставляет бизнесу доступ к интернету даже в тех местах, где нет построенной оптоволоконной сети или других альтернатив.

Быстрое подключение . Настройка 4G не требует прокладки кабеля, поэтому происходит максимально быстро и просто.

Низкие затраты . Технология станет более дешевым решением по сравнению с установкой проводной инфраструктуры. Подключение не подразумевает приобретение дорогого оборудования и обычно имеет лояльные тарифы.

"Киевстар продолжает расширять покрытие базовых станций. А это значит, что пользователи смогут пользоваться интернетом 4G (LTE) даже там, где нет построенной сети фиксированного интернета", - добавил Леонид Войтенко.

Вместо вывода

Чтобы подобрать лучший вариант интернета для разных компаний, нужно учесть их потребности и род деятельности. FTTB и GPON отличаются высокой скоростью и стабильностью подключения, что делает эти технологии идеальными не только для крупных корпораций и предприятий, но и для небольших бизнесов. В свою очередь 4G/LTE пригодится компаниям, которым нужен интернет в отдаленных локациях. При этом важно обращать внимание на плотность покрытия мобильного оператора и его регулярные инвестиции в работоспособность сети. В конце концов, лучший выбор подключения будет зависеть от конкретных обстоятельств и потребностей каждой компании.