Завод, кав'ярня та АЗК: який тип інтернету обрати різним бізнесам

Українські підприємці мають конкурентну рису — вміють швидко адаптуватися до мінливих обставин. Щоб не лише вижити, але й зрости, вони шукають інноваційні рішення для всіх бізнес-процесів. Це стосується й щоденних рутинних задач, для яких потрібен надійний інтернет. Наразі ринок пропонує безліч варіантів підключення — від подекуди ще використовуваного інтернету на основі телефонної лінії (технологія ADSL), на основі кабелю UTP (Ethernet) до оптоволоконного інтернету FTTB, супутникового (KA-SAT) чи мобільного зв'язку (4G (LTE)) тощо. Через високий ризик відключень електроенергії в Україні стали дуже популярними технології FTTB та GPON, що здатні забезпечувати інтернет навіть за відсутності світла. Однак на що ще слід звернути увагу? Розповідаємо, як компаніям обрати оптимальний варіант підключення інтернету залежно від розміру та їхніх потреб.

Що потрібно малому бізнесу та приватним підприємцям

Українці часто починають власну справу, відкриваючи свій бізнес у багатоквартирних будинках. Це можуть бути невеликі магазини у під'їздах, аптеки, кав'ярні, салони краси, барбершопи або навіть спортзали. Налаштовуючи інтернет для роботи, малим підприємцям важливо:

організувати своє з'єднання, щоб не ділити інтернет із сусідами;

не витрачати багато грошей на підключення;

щоб інтернет стабільно працював;

щоб можна було підключити одночасно багато гаджетів.

Оптимальним рішенням для цього стане підключення за технологією FTTB, що дозволяє малим підприємцям мати стабільний та швидкий інтернет за помірну вартість.

Які переваги дає FTTB-інтернет

Індивідуальність . FTTB дозволяє підприємцям мати власне швидкісне підключення, незалежне від інших користувачів у будівлі. А це сприяє надійності та ефективності роботи.

Стабільність та достатня швидкість інтернету . Пряме з’єднання сервера провайдера з офісом компанії дає високу стабільність та забезпечує безперебійну передачу сигналу на швидкості до 100 Мбіт за секунду.

Відсутність потреби у дорогому обладнанні . Щоб підключити інтернет FTTB, не потрібно купувати вартісне обладнання чи платити за прокладання додаткової оптичної лінії. Також не треба витрачати час на налаштування складних пристроїв.

Статична IP-адреса . Провайдери — зокрема, такі як телеком-оператор Київстар — надають можливість закріпити унікальний номер за обладнанням бізнесу. Це потрібно для ідентифікації пристроїв у мережі та їх віддаленого налаштування.

Який інтернет підключити до окремих будівель

Компанії та підприємства як в місті, так і за його межами потребують швидкого, стабільного інтернет-з'єднання з великою пропускною спроможністю. Це можуть бути ТРЦ, ІТ-компанії, банки, лікарні, заводи чи інші великі підприємства. Серед їхніх потреб такі як:

створити власну мережу для компанії;

налаштувати швидкий інтернет для роботи з великими обсягами даних, у тому числі у хмарі;

щоб велика кількість працівників в офісі могли працювати без проблем;

щоб з'єднання було стабільним та не залежало від відключень електрики.

Для таких потреб найкраще підійде прокласти окрему оптоволоконну лінію FTTB або GPON. Хоч ці технології дуже подібні, однак GPON має переваги. Таку мережу інтернету для бізнес-клієнтів активно розширює телеком-оператор Київстар. Як пише Kyivstar Business Hub, наразі оператор підключив вже понад десять локацій у місті Дніпро, триває активна робота над подальшим розширення мережі. До кінця березня Київстар планує підключити до GPON для бізнесу ще п'ять міст. Підприємці можуть скористатися на основі цієї технології такими сервісами, як фіксований інтернет, передача даних та телефонія на швидкості 20 Мбіт/с, 50 Мбіт/с і 100 Мбіт/с.

"Київстар уважно слідкує за інноваційними трендами на ринку, щоб надавати якісні та надійні послуги. Завдяки власній розвиненій інтернет-мережі ми можемо пропонувати бізнесу рішення залежно від конкретного запиту і потреб. Попри війну компанія активно впроваджує інтернет за сучасною технологію GPON у різних містах України, постійно модернізує та покращує вже наявну мережу. Крім того, протягом 2023 року оператор інвестував понад 200 млн грн у забезпечення мережі FTTB джерелами безперебійного живлення", - зазначає Леонід Войтенко, менеджер з розвитку процесів Київстар.

Які переваги має GPON

Незалежність від відключень електроенергії . Зараз для українців це чи не найважливіша перевага. Таке підключення дозволяє користуватися інтернетом навіть під час тривалого відключення електроенергії. Адже у разі блекауту провайдеру потрібно живити лише центральний вузол зв'язку, а не кожен комутатор у окремих будинках.

Безпека даних . Окремі лініі, як FTTB, так і GPON, забезпечують високий рівень безпеки передачі даних, оскільки вони ізольовані. Відтак важко перехопити чи втрутитися в оптичний сигнал.

Висока швидкість передачі даних . Швидкість інтернету сягає до 1000 Мбіт/с, технологія передбачає симетричну швидкість завантаження та вивантаження даних. Це дозволяє підприємствам ефективно працювати з великими обсягами інформації та активно використовувати хмарні сервіси.

Ця технологія більш швидка до розгортання . Вона будується і масштабується значно швидше, ніж FTTB або будь-яка інша з наявних технологій фіксованого доступу до інтернету.

Що обрати бізнесу у віддалених місцях

Не всі компанії працюють у містах чи селах, де є можливість підключитися до звичайного інтернету. Такі бізнеси, як мотелі, придорожні магазини чи заправки, розташовані поза містом, де немає мереж фіксованого зв'язку. Для них важливо:

забезпечити зв'язком працівників;

забезпечити роботу основного обладнання;

не розбудовувати окрему мережу і не прокладати окрему оптоволоконну лінію, адже це збільшує витрати;

не мати обмежень на обсяг переданих та отриманих даних.

Для цих завдань допоможе використання налаштованих 4G/LTE маршрутизаторів.

Які переваги має 4G (LTE)

Інтернет у найвіддаленіших локаціях. Сьогодні більшість провайдерів — мобільних операторів — забезпечує високу щільність покриття , тож технологія 4G працює та надає бізнесу доступ до інтернету навіть у тих місцях, де немає розбудованої оптоволоконної мережі чи інших альтернатив.

Швидке підключення . Налаштування 4G не потребує прокладання кабелю, тож відбувається максимально швидко та просто.

Низькі витрати . Технологія стане дешевшим рішенням порівняно з встановленням дротової інфраструктури. Підключення не передбачає придбання вартісного обладнання та зазвичай має лояльні тарифи.

"Київстар продовжує розширювати покриття базових станцій. А це означає, що користувачі зможуть користуватися інтернетом 4G (LTE) навіть там, де немає розбудованої мережі фіксованого інтернету", — додав Леонід Войтенко.

Замість висновку

Щоб підібрати кращий варіант інтернету для різних компаній, треба врахувати їх поточні потреби та рід діяльності. FTTB і GPON відрізняються високою швидкістю та стабільністю з'єднання, що робить ці технології ідеальними не тільки для великих корпорацій та підприємств, а й для невеликих бізнесів. У свою чергу 4G/LTE стане у нагоді компаніям, яким потрібен інтернет у віддалених локаціях. При цьому важливо звертати увагу на щільність покриття мобільного оператора і його регулярні інвестиції в працездатність мережі. Зрештою, кращий вибір підключення буде залежати від конкретних обставин та потреб кожної окремої компанії.