"Киевстар" инвестирует более 50 млн грн в энергонезависимость фиксированного интернета

В 2023 году компания инвестировала более 200 млн грн в обеспечение "Домашнего Интернета" источниками бесперебойного питания, а до конца февраля 2024 инвестирует еще дополнительно 50-70 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе провайдера.

"Крупнейший интернет-провайдер Украины по количеству абонентов "Киевстар" продолжает обеспечивать услугу "Домашний Интернет" на случай отключений электроэнергии. Также провайдер продолжает активно запускать интернет по технологии GPON в разных городах Украины", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сотрудники "Киевстара" начали подключение сети фиксированного интернета к источникам бесперебойного питания (ИБП) еще в октябре 2022 года. Они продолжат эту работу, чтобы обеспечить 700 000 абонентов доступом в интернет, даже если будут отключения электроэнергии. В компании отмечают, что благодаря этой модернизации сеть "Домашнего интернета" сможет работать при отсутствии энергопитания до 5-ти часов.

В целом, согласно пресс-релизу, пользователи будут обеспечены оборудованием для бесперебойной работы в 44 городах Украины. Всего "Киевстар" ставит целью охватить более 22,3 тысяч адресов, где будут установлены ИБП. Для этого по всей Украине работают 180 специалистов, вовлеченных в процесс установки, проверки и тестирования оборудования.

Интернет по технологии GPON

Кроме того, как сообщили в компании, в конце 2023 года провайдер начал подключение интернета по технологии GPON. В 2024 году компания планирует осуществить частичную модернизацию и замену имеющихся технологий на GPON в некоторых городах. В "Киевстаре" объяснили, что такая технология подключения является более энергосберегающей.

"В условиях кратко- и среднесрочных отключений GPON может дольше снабжать потребителя доступом к интернету, в том числе и благодаря тому, что мы выстраиваем линии от базовых станций, на которых установлены передвижные дизель-генераторы. И пока у нас будет человеческий ресурс и возможность подавать топливо и комплектующие, обеспечивая работу генератора на базовой станции, у пользователей, подключенных по GPON-технологии, будет сохраняться интернет-сигнал", – прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи Сергей Сухорук.

Справка:

GPON – гигабитная пассивная оптическая сеть, благодаря которой интернет может работать даже при отсутствии электроснабжения в здании. Такая сеть менее зависит от воздействия внешних факторов, поскольку оптические волокна могут передавать данные на большие расстояния без значительной потери сигнала и без активного оборудования.

Домашний интернет: что нужно для работы без света?

Как осенью 2023 года рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии, подключая абонентов к интернету по технологии xPON. Она обеспечивает доступ к сети без света до 72 часов.

Чиновник посоветовал:

уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и на сколько часов;

если ответ не устраивает, найти другого провайдера и подать заявку на подключение;

обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Также существуют другие энергосберегающие технологии: FTTx, DOCSIS или xDSL. Благодаря им интернет без света можно иметь в среднем в течение 4-8 часов.

Для пользования интернетом при отсутствии электроэнергии понадобится павербанк или другой источник питания, подключенный к роутеру.

Напомним, в Украине запустили интерактивную карту, позволяющую проверить, будет ли работать интернет дома во время возможных отключений света.