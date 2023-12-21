"Доступ к интернету при отсутствии внешнего электропитания может длиться до 96 часов", - Игорь Яремчук, коммерческий директор Укртелеком

Как компания готовила интернет-сеть для работы в условиях новых возможных блекаутов? Как ведется ремонт сетей в районах, приближенных к линии фронта? В какие направления Укртелеком инвестирует сотни миллионов гривен во время войны? Будут ли повышаться тарифы в 2024 году? На все эти вопросы коммерческий директор Укртелеком Игорь Яремчук ответил в интервью изданию Delo.ua.

О бизнесе и вызовах во время войны

Весной Укртелеком создал единую коммерческую дирекцию, объединив корпоративный и массовый сегменты бизнеса, а также включил межоператорский телеком бизнес. Почему было принято такое решение? Какие первоочередные задачи были поставлены перед вами? Каких результатов уже удалось добиться?

- Мы можем уже говорить о том, что объединение состоялось успешно и эффективно. Укртелеком – крупная компания, и ее структура не всегда позволяла оперативно синхронизировать работу разных департаментов, даже когда работа шла над подобными по своей сути проектами. У нас уже есть ряд достижений по унификации бизнес-процессов и повышению их эффективности. Это позволило использовать ресурсы сети, равно как и другие ресурсы компании, более эффективно, а наши сервисы стали более совершенными.

Сейчас Укртелеком работает в единой системе координат, имеет общие цели и мотивацию.

Давайте приведу пример. Подключение клиентов b2c и малого и среднего бизнеса (МСБ) проводилось по разным схемам. Но в этом нет смысла, поскольку, скажем, подключение аптеки на 1-м этаже и физического лица на 2-м этаже в многоквартирном доме происходит по одной и той же технологии. Поэтому следует такие отличия в бизнес-процессах ликвидировать, чтобы подключение клиентов происходило быстрее.

Если кратко резюмировать, создание единой коммерческой дирекции Укртелекома позволило:

унифицировать и усовершенствовать внутренние бизнес-процессы;

увеличить эффективность использования существующих сетей;

находить дополнительные актуальные продуктовые предложения.

Но создание единой коммерческой дирекции нельзя назвать каким-либо революционным событием. Проведенная реорганизация требовалась прежде всего для улучшения обслуживания клиентов, а это всегда один из ключевых приоритетов в любом системном бизнесе.

В общей сложности уже прошло почти два года полномасштабной войны, поэтому телеком бизнес в Украине в основном смог адаптироваться к ситуации. По вашему мнению, какие проблемы еще не удалось решить на телеком рынке? Что мешает бизнесу, в частности компании Укртелеком, гибко реагировать на вызовы и развивать бизнес в стране?

– Спасибо, это важный вопрос, и я хочу отметить три проблемы. С одной из них рынок живет уже очень долго, а две другие возникли в результате полномасштабного вторжения.

Первая. Провайдеры-коллаборанты, о которых уже известно, что они работали или продолжают работать на временно оккупированных территориях. Это большая проблема. Должны быть созданы условия, при которых провайдеры-коллаборанты ни в коем случае не смогут продолжать свою работу.

Вторая. Украина неотвратимо идет в Европу, поэтому правила ведения бизнеса должны быть едины для всех. У нас очень либерализованный украинский рынок фиксированного доступа к интернету – в Украине на долю крупных провайдеров, на первую десятку, приходится где-то 45-50% рынка фиксированного интернета. Это если говорить о измерении абонентов (физических лиц).

Все остальное – это небольшие локальные провайдеры. Конкуренция – это хорошо, и среди локальных провайдеров есть реально классные игроки. Они работают "в белую№, предоставляют абонентам хороший сервис. Но, к сожалению, большинство предпринимателей работают "в серую", используют несертифицированное оборудование, непрозрачные схемы обслуживания. Цивилизованный рынок не должен так работать. На мой взгляд, это главная проблема фиксированного телеком рынка в Украине.

Благодаря "серым" схемам локальные провайдеры могут демпинговать. В отличие от Укртелекома, где в тарифе для конечного потребителя 30% занимают налоги. Речь идет о НДС, налогах на фонд оплаты труда, ресурсных налогах на землю, налогах на недвижимость и т.д.

Трудно работать на рынке, когда конкуренты имеют такое преимущество. При этом Укртелеком своевременно и в полном объеме платит налоги в бюджеты. А для чего нужны и насколько важны сейчас, во время полномасштабной войны, поступления в бюджеты страны, думаю, все прекрасно понимают.

Еще один важный момент – это то, что телеком является высокотехнологичной стратегической отраслью, напрямую связанной с вопросами военной безопасности, кибербезопасности, защитой персональных данных и т.д. Поэтому участники рынка должны соблюдать определенные обязательства и нести повышенную ответственность. К сожалению, локальные провайдеры, как правило, имеют очень поверхностное представление о таких вещах.

Логично, что возникают следующие вопросы:

Во время полномасштабной войны, насколько защищены такие сети от вражеских кибератак?

Весь ли трафик в этих сетях остается на территории Украины и недоступен врагу?

Эти проблемы необходимо решать уже сейчас, потому что в условиях войны риски недостаточной защиты данных клиентов могут стоить очень дорого для украинцев.

Надеюсь, что когда Украина станет частью ЕС, европейская регуляторика вылечит все эти проблемы.

И, наконец, третья проблема. Сложности с привлечением кредитных ресурсов. Не секрет, что для развития бизнеса нужны кредиты, поскольку практически ни одна крупная компания не может финансировать свое развитие исключительно за счет собственных средств. Для этого и работает банковская система. Но сейчас зарубежные кредиты недоступны, а украинские – труднодоступны, ведь ставки непривлекательны. Такая ситуация ограничивает скорость нашего развития, поэтому мы очень ждем возобновления международного финансирования для крупных частных украинских компаний.

Восстановление инфраструктуры Укртелекома на деоккупированных территориях и предоставление услуг в зоне боевых действий – важная задача компании. Расскажите какие планы и результаты уже есть по восстановлению связи? Удается ли оказывать услуги Укртелеком на территориях, приближенных к фронту и каким образом?

- За все время полномасштабного вторжения мы возобновили связь в более чем 1200 населенных пунктах для 1 млн украинцев. Это и разрушенные технические площадки и кабельная инфраструктура.

Восстанавливать и оказывать услуги там, где они необходимы больше всего, считаем нашей обязанностью как одного из немногих национальных телеком-операторов.

Эти работы мы продолжим и дальше. К примеру, сейчас у нас по плану развитие инфраструктуры в семи населенных пунктах Херсонской области, еще три в работе в Донецкой области. Восстановление – это постоянный процесс.

Сегодня сеть Укртелеком функционирует на уровне 90% от населенных пунктов нашего покрытия, которое было по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть Укртелеком работает повсюду, кроме временно оккупированных территорий.

В процессе восстановления Укртелеком координирует свои действия с ГСЧС и ВСУ – после проведения ими необходимых мер по безопасности, наши технические специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Из-за того, что имеем большие повреждения, а иногда и уничтожение инфраструктуры, нужно время. Мы восстанавливаем сети там, где это возможно и позволяет ситуация с безопасностью.

К сожалению, сразу все восстановить невозможно. Тем более есть нередкие случаи, когда Укртелеком восстановил сеть, а ее снова повредили или разрушили. Но работы идут, инвестируем, в частности, в Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую области и т.д. Сервисы на территориях, приближенных к фронту, предоставляются благодаря самоотверженности наших коллег.

О клиентах и готовности к блекаутам

Зима в этом году станет серьезным вызовом для украинского телекома. Укртелеком смог выстоять в прошлый сезон и пытался оказывать услуги бесперебойно. В частности, для этого компания закупила дизель-генераторы и АКБ, производила необходимые ремонты. Какие работы по подготовке провели в Укртелекоме к этой зиме? Удастся ли зимой предоставлять услуги абонентам на 100% даже в условиях блэкаута?

- Как и прошлой зимой, мы готовы предоставлять услуги энергонезависимой связи где-то для 70% нашей абонентской базы. Для нового зимнего сезона мы обновили парк дизель-генераторов и АКБ, сделали профилактические ремонты. Соответственно мы готовы работать этой зимой в условиях вероятных отключений электропитания.

Для удобства Укртелеком разработал сайт "Энергонезависимый Интернет", где каждый может проверить свой дом на энергонезависимость в сети Укртелеком. Вообще, максимально доступ к энергонезависимому интернету может быть обеспечен до 96 часов. Такой показатель не везде, но минимум 3-4 часа есть возможность оставаться на связи, если нет электроснабжения.

Кроме того, Укртелеком обеспечил работу около 700 бесплатных публичных wi-fi зон в таких крупных городах, как Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков.

Несмотря на тяжелые условия, Укртелеком инвестирует в развитие сети по технологии GPON . Так как это лучшая архитектура с точки зрения возможности обеспечить энергонезависимый интернет. Сейчас мы строим наибольшее количество оптических GPON сетей в стране.

Но энергонезависимость стоит денег. К примеру, за прошедшую зиму мы сожгли более 700 тыс. литров дизельного топлива на наших дизель-генераторах, чтобы поддерживать связь. В этом году, если интенсивность блекаутов будет на уровне прошлого года, в отдельных локациях мы будем тратить каждый месяц на энергонезависимость в среднем в 1,5 раза больше, чем наш абонентский доход.

Для нас энергонезависимость – не пустые слова. В данном случае это точно инвестиции, но кое-где – это убытки. И мы понимаем, что живем во время войны, поэтому должны делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить людей, бизнес и государственные органы связью. А доходы обязательно будут после победы.

Давайте поговорим о корпоративных клиентах Укртелекома. Какие услуги наиболее востребованы в бизнес-сегменте во время войны? Как удается снабжать компании связью/интернетом в условиях кибератак?

– Укртелеком является лидером украинского рынка фиксированной связи в сегменте В2В. Наша экосистема продуктовых предложений для бизнеса насчитывает более десятка компонентов, включающих как скоростные оптические каналы передачи данных и доступ в Интернет, так и современное программное обеспечение и дополнительные сервисы. Эта экосистема позволяет комплексно удовлетворять потребности современного бизнеса и помогает нашим клиентам быть спокойными за его технологическую часть в это неспокойное время.

После 24 февраля мы приняли новый вызов от украинского бизнеса – крупные компании сосредоточили свои силы на развитии корпоративных сетей, в том числе в новых локациях, куда они были вынуждены передвигаться. Это был вопрос №1. Сегодня в решении проблем помогает стабильный доступ к скоростному интернету через выделенные каналы передачи данных и надежные центры обработки данных. Наша разветвленная инфраструктура, которая может работать энергонезависимо во время блекаутов, это обеспечивает.

В том числе, общую надежность инфраструктуры компании поддерживает наша команда ИТ безопасности. Для Укртелекома безопасность данных – это приоритет и в работе, и в партнерстве. Еще в преддверии полномасштабной войны Укртелеком запустил собственный Центр кибербезопасности. Для этого мы приобрели необходимое программное и аппаратное обеспечение. Также нас поддержали международные партнеры в направлении кибербезопасности – Microsoft, Oracle, F5, CloudFlare и т.д. Теперь наша команда надежно оберегает инфраструктуру в режиме 24/7.

Отмечу, что сегодня Укртелеком делится опытом с иностранными партнерами по поводу того, как защитить инфраструктуру от хакеров во время полномасштабной войны. Такие практические знания, в частности, интересуют бизнес с Уолл-стрит.

Кибератака на Киевстар и отсутствие мобильной связи у миллионов абонентов в течение нескольких суток продемонстрировали, что вопросы кибербезопасности имеют первостепенное значение для телекоммуникационного бизнеса. Если даже провайдер такого уровня, как Киевстар, стал жертвой вражеских хакерских атак, то смогут ли защитить сеть и своих пользователей локальные провайдеры, где в штате могут быть один-два IT-специалиста универсальной специализации. Какие ваши выводы из этого события? И чтобы вы посоветовали украинцам?

- Наши специалисты по кибербезопасности констатируют общий тренд увеличения интенсивности атак. Большинство из них – это примитивные DDoS- атаки. Но враг не пренебрегает и целенаправленными дорогостоящими в реализации кибератаками на конкретные компании. Такова была атака на Киевстар. Такую преодолел в свое время – в марте 2022 года – и Укртелеком. Злоумышленники готовятся месяцами, чтобы найти точку проникновения и нанести максимальный ущерб. Предугадать и защититься на 100% практически невозможно. Но как операторы, так и пользователи должны сделать все, чтобы свести негативное влияние таких атак к минимуму.

Провайдеры должны системно работать над ужесточением стандартов кибербезопасности. Да, держать команду Security Operation Center (SOC) и внедрять новейшие инструменты кибербезопасности – это дорого. Но это должно быть стандартом для телеком операторов. Контролирующие и регулирующие органы должны усилить внимание к этому вопросу после последних событий.

Пользователям также следует продумать сценарии своего функционирования и восстановления в мире киберугроз. На мой взгляд, главное правило для такого сценария – это иметь резервное средство связи, которым может быть, например, старый добрый стационарный телефон. Возможно, есть смысл пользоваться мобильной связью от одного оператора, а фиксированным интернетом – от другого. Бизнес-пользователям, думаю, стоит подумать о двух провайдерах фиксированного интернета, потому что плата за резервирование намного меньше, чем потери от остановки бизнеса.

А если говорить об обычных украинцах, какие услуги люди чаще всего заказывают во время войны? И насколько востребованы услуги домашнего телефона?

– Традиционно украинцы больше всего заинтересованы в возможностях подключения скоростного интернета, без которого современную жизнь представить сегодня невозможно.

Что касается стационарных телефонов, то на самом деле нет бума новых подключений. Все привыкли общаться через мессенджеры или соцсети в смартфонах, потому не готовы возвращаться к традиционной связи. Так что люди постепенно отказываются от стационарных телефонов. Но этот отток не настолько высокий, как мы ожидали.

Об уровне платежей и тарифах

На каком уровне сейчас находятся платежи абонентов? Как Укртелеком пытается решать проблемы долгов?

– Сейчас уровень оплаты услуг находится на высоком уровне. В сегменте b2c – это 99% от начислений. То есть, 1% – это форс-мажор, без этого никуда. Бизнес-клиенты также в полном объеме платят текущие счета. Считаю, что хороший уровень оплаты услуг связан с тем, что люди понимают, насколько важно сегодня оставаться со связью.

Такая ситуация была не всегда. В начале полномасштабной войны было сложно, потому что многие выезжали, перемещались, находились под обстрелами. Наши абоненты не имели возможности платить за услуги. Поэтому Укртелеком продолжал оказывать услуги, несмотря на отсутствие оплаты в течение 3 месяцев. Затем необходимость оплаты вернулась. С этого периода осталось немного "плохих" долгов. Но в целом текущая ситуация с оплатой услуг положительна.

Мы работаем с должниками, напоминаем, связываемся. Также недавно на сайте Укртелеком добавили функционал, благодаря которому физическое лицо может найти ответы на все свои финансовые вопросы и оплатить онлайн.

Надеюсь, что в 2024 г. уровень платежей за услуги останется на высоком уровне. Это поможет Укртелекому предоставлять стабильные сервисы.

Планируется ли повышение тарифов в 2024 году, насколько?

– В ближайшее время мы не планируем повышать тарифы для b2c сегмента. Думаю, в течение 2024 года такая необходимость появится, потому что есть инфляция, растет минимальная зарплата, расходы на восстановление и реконструкцию сетей. Также зима будет нуждаться в инвестициях в оборудование, топливо и другие ресурсы для поддержания энергонезависимости.

Как сейчас построены ваши отношения с подрядчиками? Пытаетесь решать все бизнес-задачи за счет собственных сотрудников или привлекаете на аутсорс подрядчиков и партнеров?

- Все проекты, касающиеся нового строительства, осуществляют подрядные организации. Мы сотрудничаем с профессиональными строителями, поскольку у нас нет собственного штата таких специалистов в компании. Наши локальные партнеры очень помогают нам проводить восстановительные работы, в частности, в зоне, приближенной к линии фронта.

Также компания активно сотрудничает с международными партнерами, которые поставляют нам технологическое оборудование и программное обеспечение.

Все эти партнеры – как на локальном, так и на международном уровнях – очень помогают компании поддерживать и развивать наш бизнес во время войны.

Об исследовании аудитории и планах

Поговорим о новых трендах на телеком рынке. Укртелеком начинает проводить исследования интернет-аудитории. Почему компания решила зайти в этот сегмент? Какие исследования планируете проводить и как использовать эти массивы данных?

- Большие сервисные компании пытаются монетизировать имеющиеся в наличии массивы данных. В феврале 2022 Укртелеком начал сотрудничество с компанией myGaru. Из-за войны мы поставили его на паузу, но позже мы возобновили диалог.

В результате впервые в мире запустили на базе Укртелекома разработку компании myGaru – программное решение Onion ID. Оно создано, чтобы посредством инфраструктуры телеком операторов осуществлять прайваси-центрическую идентификацию пользователей для рекламного рынка.

На самом деле этот программный комплекс позволяет получать много полезной информации для компаний, бизнес которых зависит от аналитики и эффективного таргетинга. В частности, речь идет о:

исследовании поведения аудитории;

таргетинге рекламных кампаний;

и оценке эффективности рекламных кампаний

Главная инновация Onion ID состоит в том, что эта технология не зависит ни от cookies третьих сторон, ни от ограничений со стороны браузеров и операционных систем. То есть, это программное обеспечение идет в ногу со временем. Это важно, поскольку известные браузеры, в частности Safari и Mozilla не применяют cookies третьих сторон. Кроме того, европейские регуляторы обязали Google отказаться от использования cookies третьих сторон в качестве технологии идентификации пользователя в сетях уже в 2024 году.

О результатах партнерства между Укртелеком и myGaru пока рано говорить, поскольку эта работа началась только осенью 2023 года. Главное: эта технология позволяет сделать интернет более частным и безопасным для пользователя с точки зрения защиты персональных данных, в частности, от хакеров или ботоферм. Это реально, поскольку для исследований используются анонимизированные данные. К примеру, мужчина 40 лет в Киевской области подключился к интернету в заведении общепита. Более того, эта информация в рамках исследований хранится в Укртелекоме и не передается третьим лицам. Такая аналитика безопаснее, чем большинство существующих подходов к использованию данных третьих сторон.

Какие планы развития бизнеса ставит Укртелеком в 2024 году, чтобы усилить конкурентные позиции на телеком рынке?

- Первая и главная задача, к которой мы активно готовились - это предоставлять стабильную связь зимой в случае блекаутов. Это серьезный вызов для любого бизнеса, так что компании должны сосредоточить на этом вопросе много внимания.

Второе. Укртелеком уже подготовил инвестиционную программу на 2024 год, и мы фокусируемся на следующих направлениях:

Около 400 млн гривен будет заложено на развитие оптических сетей.

Компания будет инвестировать в развитие IT-ландшафта. У нас реализуется сложный проект внедрения новой биллинговой системы .

. Инвестировать будем и в автоматизацию бизнес-процессов. Речь идет об улучшении функционала и увеличении количества операций в bpm-online платформе.

Третий фокус – это повышение надежности сетей, которые всегда должны работать, несмотря на любые форс-мажоры.

В общем, все, что мы делаем – реорганизация, улучшение бизнес-процессов, устойчивость и стабильное развитие в условиях войны, партнерство в сфере безопасности и защиты данных – мы делаем для того, чтобы наши абоненты были со стабильным энергонезависимым интернетом и всегда оставались на связи.