Гендиректор "Укртелекома" рассказал о самой мощной кибератаке россиян

Самая мощная российская кибератака на "Укртелеком" произошла 28 марта 2022 года и была настолько сильной, что пользователям почти на сутки ограничили доступ к интернет-сервисам компании. В настоящее время россияне не оставляют попыток атаковать компанию.

Об этом сообщил генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз в интервью SPEKA.

"Она была настолько сильной, что нам пришлось на 17 или 18 часов ограничить нашим B2C-пользователям доступ к интернет-сервисам "Укртелекома". Критическая инфраструктура, ВСУ и другие спецпользователи получали услуги в обычном режиме", - отметил он.

По его словам, в отражении и преодолении последствий атаки "Укртелекому" помогли партнеры, в частности, Microsoft, Cisco, Palo Alto, CloudFlare, Check Point и украинский партнер ISSP.

Гендиректор добавил, что впоследствии стало известно, что эту кибератаку россияне начали готовить еще до вторжения.

"После этого россияне запускали (и продолжают запускать) до 10 атак еженедельно, но ни одна из них не имела успеха. К счастью, накануне вторжения мы усилили команду и средства информационной и киберзащиты. Так, в конце 2021 года в Укртелекоме заработал центр киберзащиты (SOC, Security Operation Center) на современном оборудовании, с современными решениями, с профессионально подготовленным персоналом, что позволяет отслеживать и диагностировать проникновение злонамеренного трафика", - сообщил Курмаз.

Напомним, "Укртелеком" открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах – Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове, где несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные уличные распределительные шкафы.

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