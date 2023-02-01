"Укртелеком" открыл около 700 бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти крупнейших городах (КАРТА)

"Укртелеком" открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах – Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове, где несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные уличные распределительные шкафы. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Во время войны мы все сплачиваемся и помогаем друг другу. Как телекомоператор мы тоже ищем решения, чтобы люди могли воспользоваться интернетом в городе, когда его нет дома. Поэтому, имея определенные возможности, внедряем разные инициативы. Ведь свободного интернета вряд ли будет многовато. Проект свободного Wi-Fi на улицах мегаполисов – одна из таких инициатив", – отметил директор развития массового сегмента "Укртелекома" Денис Захаренко.

В настоящее время уже работает около 700 публичных Wi-Fi-зон в указанных городах. Телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы горожане знали, что именно здесь при необходимости можно бесплатно воспользоваться интернетом даже в условиях временного отсутствия электропитания. При этом в "Укртелекоме" указывают, что при отсутствии в районе электроэнергии услуга может быть доступна в течение 2-4 часов.

Проект дает возможность бесплатно воспользоваться доступом в интернет на скорости до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от шкафа. Фактическая скорость и радиус определяются количеством потребителей, одновременно пользующихся доступом и техническими параметрами устройства потребителя. Название сети - UKRTELECOM_FREE.

Список адресов, по которым размещены телекоммуникационные шкафы, раздающие Wi-Fi, доступен по ссылке. Кроме того, их размещение визуализировано на онлайн-карте. В списке сейчас 686 мест, в том числе 210 в Киеве, 163 в Одессе, 151 во Львове, 86 в Харькове, 74 в Днепре и 1 в соседнем Подгородном.

Впрочем, покрытие городов такими точками всех пяти облцентров очень неравномерно: некоторые районы покрыты ими плотно, в то время как в других публичных Wi-Fi-зонах "Укртелекома" нет вообще.

В компании также напоминают, что в ноябре предложили свободный Wi-Fi в почти 200 своих центрах обслуживания абонентов по всей территории Украины, работающих в автономном режиме, а также предоставили возможность подзарядить телефон в своих центрах.

Источник фото: ua.depositphotos.com