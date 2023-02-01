"Укртелеком" відкрив майже 700 безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти найбільших містах (КАРТА)

"Укртелеком" відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах - Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"У час війни ми всі гуртуємось і допомагаємо один одному. Як телекомоператор ми теж шукаємо рішення, щоб люди могли скористатися інтернетом у місті, коли його немає вдома. Тому, маючи певні можливості, впроваджуємо різні ініціативи. Адже вільного інтернету навряд чи буде забагато. Проєкт вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів - одна з таких ініціатив", - зазначив директор розвитку масового сегмента "Укртелекому" Денис Захаренко.

Наразі вже працює близько 700 публічних Wi-Fi-зон у зазначених містах. Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що саме тут за потреби можна безкоштовно скористатися інтернетом навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. При цьому в "Укртелекомі" вказують, що за відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

Проєкт дає можливість можливість безкоштовно скористатися доступом до інтернету на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від шафи. Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються доступом, та технічними параметрами пристрою споживача. Назвою мережі є UKRTELECOM_FREE.

Список адрес, за якими розміщено телекомунікаційні шафи, що роздають Wi-Fi, доступний за посиланням. Крім того, їхнє розміщення візуалізоване на онлайн-мапі. Наразі у списку 686 місць, зокрема 210 у Києві, 163 в Одесі, 151 у Львові, 86 у Харкові, 74 в Дніпрі та 1 у сусідньому Підгородному.

Втім, покриття міст такими точками всіх п'яти облцентрів є дуже нерівномірним: деякі райони покриті ними щільно, у той час як в інших публічних Wi-Fi-зон "Укртелекому" немає взагалі.

В компанії також нагадують, що у листопаді запропонували вільний Wi-Fi у майже 200 своїх центрах обслуговування абонентів по всій території України, які працюють офлайн, а також надали можливість підзарядити телефон у своїх центрах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com