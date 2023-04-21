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ІТ та Телеком
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Гендиректор "Укртелекому" розповів про найпотужнішу кібератаку росіян

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Найпотужніша російська кібератака на "Укртелеком" відбулася 28 березня 2022 року і була настільки сильною, що користувачам майже на добу обмежили доступ до інтернет-сервісів компанії. Наразі росіяни не полишають спроб атакувати компанію.

Про це повідомив генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз в інтерв'ю SPEKA.

"Вона була настільки сильною, що нам довелося на 17 чи 18 годин обмежити нашим B2C-користувачам доступ до інтернет-сервісів "Укртелекому". Критична ж інфраструктура, ЗСУ та інші спецкористувачі отримували послуги у звичайному режимі", - зазначив він.

За його словами, у відбитті та подоланні наслідків атаки "Укртелекому" дуже допомогли партнери, зокрема, Microsoft, Cisco, Palo Alto, CloudFlare, Check Point та український партнер ISSP. 

Гендиректор додав, що згодом стало відомо, що цю кібератаку росіяни почали готувати ще до вторгнення.

"Опісля росіяни запускали (і продовжують запускати) до 10 атак щотижня, але жодна з них не мала успіху. На щастя, напередодні вторгнення ми посилили команду та засоби  інформаційного та кіберзахисту. Так, наприкінці 2021 року в Укртелекомі запрацював центр кіберзахисту (SOC, Security Operation Center) на сучасному обладнанні, з сучасними рішеннями, з фахово підготовленим персоналом, що дозволяє відстежувати та діагностувати проникнення зловмисного трафіку", - повідомив Курмаз.

Нагадаємо, "Укртелеком" відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах - Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко