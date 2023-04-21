Абоненты "Укртелекома" во время войны платили за услуги даже лучше, чем раньше. Но были и исключения

В 2022 году платежная дисциплина среди абонентов "Укртелекома" улучшилась на 20% по сравнению с 2021 годом. Исключением были только "безнадежные долги" первых двух месяцев после 24 февраля.

Об этом заявил генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз в интервью SPEKA.

По его словам, за военный год количество абонентов, пользующихся оптоволоконной связью от "Укртелекома" выросло, но меньше, чем раньше. Так, в 2022 году оптическая база компании выросла более чем на 16%, но этот показатель составлял не менее чем на 60% ежегодно. При этом общий доход от оптического интернета в массовом и корпоративном сегментах вырос почти на 30%.

"С февраля по октябрь прошлого года у нас был негативный net addition в оптическом интернете, но потом он сменился положительным: мы начали подключать больше абонентов, чем теряли. Поэтому с точки зрения финансовых результатов и абонентской базы у нас все довольно неплохо, но в общем доходы от телекома и других услуг уменьшились на 15%, и пока я не вижу возможности отразить эти потери", - отметил Юрий Курмаз.

Он отметил, что согласно аудированной финотчетности, "Укртелеком" пока номинально убыточен.

"Основная причина - пришлось показать экономическое обесценивание операционных активов и потерю активов на временно оккупированных территориях. Это минус, поэтому в PNL мы имеем убыток, но cash flow и PNL - разные вещи. С кэшем у нас все в порядке", - пояснил гендиректор.

Напомним, "Укртелеком" открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах – Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове, где несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные уличные распределительные шкафы.