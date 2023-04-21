Абоненти "Укртелекому" під час війни платили за послуги навіть краще, ніж раніше. Але були й виключення

У 2022 році платіжна дисципліна серед абонентів "Укртелекому" покращилася на 20%, порівняно з 2021 роком. Вийнятком були лише "безнадійні борги" перших двох місяців після 24 лютого.

Про це заявив генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз в інтерв'ю SPEKA.

За його словами, за воєнний рік кількість абонентів, що користуються оптоволоконним звʼязком від "Укртелекому" зросла, але менше ніж раніше. Так, у 2022 році оптична база компанії зросла більш ніж на 16%, але цей показник складав не менш ніж на 60% щороку. При цьому загальний дохід від оптичного інтернету у масовому та корпоративному сегментах зріс майже на 30%.

"З лютого по жовтень минулого року у нас був негативний net addition в оптичному інтернеті, але потім він змінився на позитивний: ми почали підключати більше абонентів, ніж втрачали. Тож з погляду фінансових результатів і абонентської бази у нас все доволі непогано, але загалом доходи від телекому та інших послуг зменшилися на 15%, і поки що я не бачу можливостей відбити ці втрати", - зазначив Юрій Курмаз.

Він наголосив, що відповідно до аудійованої фінзвітності, "Укртелеком" наразі номінально збитковий.

"Основна причина — довелося відобразити економічне знецінення операційних активів та втрату активів на тимчасово окупованих територіях. Це мінус, тому в PNL ми маємо збиток, але cash flow та PNL — різні речі. З кешем у нас все гаразд", - пояснив гендиректор.

Нагадаємо, "Укртелеком" відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах - Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи.