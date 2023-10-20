С начала большой войны спрос на облачные решения увеличился в 7 раз – статистика Киевстар

Одним из инструментов для бизнеса, который помог украинским компаниям успешно преодолеть начало полномасштабной войны и особенно в период октября 2022 – марта 2023, является использование облачных сервисов.

Речь идет о решениях, позволяющих организовать удаленную работу сотрудников, а также обезопасить бизнес путем переноса данных и критической IT-инфраструктуры в виртуальную среду. Об этом свидетельствует статистика компании Киевстар, являющейся официальным партнером Microsoft в Украине.

Киевстар приводит следующие данные.

1. С начала полномасштабной войны и до августа 2023 года потребление облачных сервисов Microsoft Azure в Украине выросло почти в 7 раз. Основные пики такого роста приходились на март-апрель 2022 года, когда начались активные боевые действия. А также — на октябрь-март 2023, когда украинцы и украинский бизнес страдали от блекаутов из-за вражеских обстрелов.

Microsoft Azure – это облачная платформа Microsoft, которая открывает практически безграничные технологические возможности размещения и обработки данных в надежно защищенных дата-центрах более чем в 60 регионах мира. Это позволяет создавать резервные каналы передачи данных в виртуальной среде.

2. В течение года, а именно с августа 2022 по август 2023 количество запросов в Киевстар на подключение облачного продукта Microsoft Office 365 возросло почти втрое.

Это полный пакет инструментов для офисной работы, позволяющий в кратчайшие сроки развернуть удаленное рабочее место для сотрудников с обеспечением доступа к рабочим программам и документам из любого гаджета только при наличии доступа в интернет. В частности, Microsoft Office 365 доступен украинским корпоративным клиентам Киевстар не только отдельной услугой, но и в качестве дополнительного бонуса для некоторых корпоративных тарифов мобильной связи.

«Украинский бизнес показал большую выдержку с самого начала полномасштабной войны, особенно во время блекаутов. Этому способствовала в частности доступность инновационных технологических решений, провайдером которых выступает Киевстар, — комментирует такие данные директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер. — Считаем, что использование облачных технологий стало одним из важнейших решений, которые помогли бизнесу удачно подготовиться к зиме и обеспечить работу в непредвиденных условиях».

Кроме того, облачные продукты не только позволили обезопасить работу украинского бизнеса, но и создают новые возможности для развития даже в такой непростой ситуации. Ведь архитектура таких решений позволяет их легко масштабировать, достраивать новыми технологическими решениями, например аналитикой больших данных, добавляет спикер.

Наибольший прирост в использовании облачных технологий наблюдался среди таких отраслей украинского бизнеса:

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - +183%

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - +183% Операции с недвижимым имуществом - +133%

Операции с недвижимым имуществом - +133% Информация и телекоммуникации - +115%

Информация и телекоммуникации - +115% Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта - +74%

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта - +74% Строительство - +63%

Строительство - +63% Перерабатывающая промышленность - +56%

Перерабатывающая промышленность - +56% Финансовая и страховая отрасль - +55%

*Данные указаны по состоянию на май 2022 г. – июнь 2023 г.

«Финансовая и страховая отрасли показали относительно низкий прирост, ведь традиционно более ориентированы на безопасность данных, инфраструктуры и использовали их еще и до начала полномасштабных военных действий, — комментирует данные Константин Вечер. — В то же время, видим большой спрос на облачные решения в таких отраслях как ритейл, сельское хозяйство, производство. Это свидетельствует о готовности украинского бизнеса к еще большей гибкости и трансформации для дальнейшего развития в непростых условиях».