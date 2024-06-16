От Харькова до Закарпатья: какие предприятия чаще всего устанавливают энергооборудование

Кредиты на собственную энергогенерацию берут компании по всей стране – от Харькова до Закарпатья. Наибольший спрос на покупку энергетического оборудования наблюдается среди производственных предприятий.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом рассказали представители отечественных банков, пишет "Финансовый клуб".

Какие бизнесы хотят стать энергонезависимыми

"Многие запросы от производственных компаний, от коммунального сектора, в том числе водоканалов", – сообщил директор департамента устойчивого развития Укргазбанка Алексей Савин.

Он добавил, что поставщики энергооборудования не всегда хотят монтировать его в прифронтовых областях.

"Далеко не все производители и крупнейшие инсталляторы рискуют там заниматься установкой этих объектов. Из аккредитованных подрядчиков некоторая часть говорит, что не работает в Сумской области, но есть подрядчики, которые готовы работать в Сумах, Харькове, Полтаве, Херсоне", - заметил Савин.

Кроме того, по его словам, социальные организации (школы, детские сады, медицинские учреждения) часто работают с энергосервисными компаниями, "которые для них решают вопросы энергоэффективности и установки энергетического оборудования".

Кто устанавливает солнечные панели

"Мы специализируемся на решениях с солнечными панелями. В них нуждаются производители, есть несколько заявок от легкой промышленности, от производителей продуктов питания, АЗС к нам обращаются, торговые предприятия, ОСМД", - рассказала первая заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева.

Руководитель проектов – заместитель директора департамента продаж микро-, малого и среднего бизнеса Сбербанка Денис Самчук подтверждает, что наибольший спрос на энергооборудование от производственных предприятий.

"Есть спрос от профессиональных игроков рынка, от компаний, занимающихся поставкой электроэнергии. Они наиболее быстры в принятии решений, учитывая, что они в рынке и видят ситуацию. Поэтому, кроме всех отраслей, которые потребляют электроэнергию и обращаются в банк за финансированием, я Добавлю, что у таких компаний быстрое принятие решений, и от них запросы на газопоршневые и газотурбинные системы", – уточнил начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно.

Напомним, среди 300 клиентов среднего бизнеса Сбербанка 80% на сегодняшний день не понимают, как им работать в условиях постоянных отключений света. 65% сказали, что для них отсутствие электроэнергии – это критично и предполагают возможность банкротства бизнеса.

Льготные кредиты: в Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Ранее Правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.

Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.