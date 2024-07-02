Украина получила более 5,8 тысяч солнечных панелей для больниц

В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что солнечные панели будут переданы для обеспечения нужд украинских больниц.

Сообщается, что энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

Дополнительное оборудование для установки солнечных панелей будет закупаться средствами Фонда поддержки энергетики Украины.

Как отмечают в Минэнерго, в дальнейшем количество учреждений здравоохранения, которым будет передано оборудование, будет расти.

"Мы благодарим европейских партнеров за поддержку. Помощь оборудованием, а именно солнечными панелями, – важна для покрытия потребностей больниц в энергоснабжении. Это обеспечит работу медицинского оборудования, которое спасает жизнь тысяч украинцев", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Для того чтобы медицинские учреждения могли бесперебойно оказывать медицинскую помощь пациентам, работаем над их оснащением альтернативными источниками энергии. В частности солнечными панелями. Это важный шаг для энергетической независимости и стабильной работы медицинских учреждений", - подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.

Первая больница-электростанция в Украине начала продавать энергию

Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.

"Этот случай пока уникален, но сотни больниц смогут стать еще и немного электростанциями. Ведь это тоже деньги для больниц", - отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Напомним, что в марте 2023 года Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске совместного с Министерством энергетики Украины проекта "Луч надежды", который предусматривает установку солнечных панелей на заведениях здравоохранения. Кроме панелей, на заведениях здравоохранения обещали установить установки для хранения энергии, позволяющие обеспечить энергопитание больниц минимум на 4 часа.

Проект финансируется за счет международных партнеров. Амбулатория в селе Горенко под Киевом стала первым медучреждением, которое присоединилось к пилотному проекту. Солнечные панели мощностью 12 кВт покрывают до 60% его потребностей в электроэнергии.