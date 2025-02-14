Защита второго уровня для энергообъектов завершена на 90%

В Украине защита второго уровня, которую делает Агентство восстановления, для энергетических объектов завершена практически на 90%.

Об этом заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин. в интервью "Укринформу".

Он отметил, что установлено около 46 элементов второго уровня защиты на 22 подстанциях. Также идет установка 22 элементов третьего уровня защиты на этих подстанциях.

“Защита объектов 2-го уровня завершена практически на 90%. Что касается защиты энергообъектов 3-го уровня – от ракет, то стоит напомнить, что в прошлом году было зафиксировано 62 удара ракетами и "шахедами" по тем объектам, над обеспечением которых работало Агентство. И никакой трансформатор не был поврежден”, — подчеркнул Сухомлин.

По его данным, в этом году на проекты второго и третьего уровней защиты выделено 2 млрд. грн., однако эти объекты очень дорогие, поэтому Агентство работает над снижением стоимости.

В настоящее время идет подготовка правительственных актов, принятие которых поможет частично рассчитаться с подрядчиками за выполненные ранее работы.

Напомним, что в апреле 2024 года тогдашний вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отмечал, что основной фокус в защите 22 подстанций был на втором уровне защиты. Речь идет о бетонных конструкциях от ударных дронов, которые на большинстве этих объектов уже построены: в частности такая защита уже была успешно испытана и во время реальных атак.

Конструкция же третьего уровня защиты, фактически предполагающая перенос подстанций под землю, была разработана военными инженерами Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Своих военных инженеров направили в Украину и четыре страны-партнера – Великобритания, США, Германия и Япония, которые с самого начала также принимали участие в разработке проекта.

По словам чиновника, все проведённые испытания подтвердили, что такие конструкции могут защитить энергообъекты от всех типов ракет. Строительство такой защиты, как заявлял тогда Кубраков, только началось, но для его завершения нужно "дополнительное финансирование".