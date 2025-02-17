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В Украине действуют экстренные отключения света: какая причина

электроэнергия
Фото: Freepik

Утром понедельника, 17 февраля, в Украине ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причина усиления мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты.

Как отмечают энергетики, в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес.

Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Потребителям советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.

Там добавляют, что единственная причина возможных отключений электроснабжения – это российские атаки и энергетические объекты.

"Враг продолжает обстрелы как объектов передачи, так и генерации. Такие удары происходят во многих регионах. Поэтому аварийные отключения на сегодняшний день вынуждены. Они применяются для того, чтобы стабилизировать энергосистему, удерживать ее целостной и чтобы можно было максимально быстро балансировать энергосистему", – объяснил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Также он отметил, что важным фактором, помогающим энергосистеме работать стабильно, является экономия электроэнергии потребителями и рациональное использование энергии.

Поэтому Минэнерго призывает граждан потреблять электроэнергию эффективно и экономно как в часы пиковой нагрузки, это вечерние и утренние времена, так и на протяжении всех суток.

Обновлено в 10:58. "Укрэнерго" сообщило, что ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут заживлены.

Автор:
Светлана Манько