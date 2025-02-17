- Тип
- Важно
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине действуют экстренные отключения света: какая причина
Утром понедельника, 17 февраля, в Украине ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Причина усиления мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты.
Как отмечают энергетики, в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес.
Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Потребителям советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).
Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.
Там добавляют, что единственная причина возможных отключений электроснабжения – это российские атаки и энергетические объекты.
"Враг продолжает обстрелы как объектов передачи, так и генерации. Такие удары происходят во многих регионах. Поэтому аварийные отключения на сегодняшний день вынуждены. Они применяются для того, чтобы стабилизировать энергосистему, удерживать ее целостной и чтобы можно было максимально быстро балансировать энергосистему", – объяснил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
Также он отметил, что важным фактором, помогающим энергосистеме работать стабильно, является экономия электроэнергии потребителями и рациональное использование энергии.
Поэтому Минэнерго призывает граждан потреблять электроэнергию эффективно и экономно как в часы пиковой нагрузки, это вечерние и утренние времена, так и на протяжении всех суток.
Обновлено в 10:58. "Укрэнерго" сообщило, что ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут заживлены.