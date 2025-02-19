Компанію Льовочкіної підозрюють у маніпуляціях на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочав розслідування щодо можливих маніпуляцій компанії "Енергія-1" Ігоря Тинного та Юлії Льовочкіної на ринку електроенергії.

Про це повідомляє ExPro.

Зазначається, відповідне питання розглянули на засіданні 18 лютого.

Регулятор розслідує можливі маніпуляції із цінами на електроенергію

Як йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови, у ході проведення попереднього дослідження з’ясовано, що ТОВ "Енергія-1" у розрахункові періоди з 1 по 5 листопада 2024 розміщувало заявки на розвантаження на балансуючому ринку за цінами, що значно перевищують ринкові, в результаті чого відбулася значна зміна маржинальної ціни на балансуючу електроенергію та розрахункової ціни небалансів, що мало ознаки штучного впливу на ціну.

У середньому за досліджений період ціни пропозицій ТОВ "Енергія-1" перевищували середньозважені на 1617 %, таким чином спостерігається значне відхилення ціни пропозицій ТОВ "Енергія-1" від ринкових трендів.

У НКРЕКП завуважують, що активації генерувального обладнання компанії, як постачальника послуг з балансування, в п’яти розрахункових періодах з 1 по 5 листопада 2024 року "призвели до формування маржинальної ціни на балансувальну енергію на розвантаження (у трьох періодах на рівні 10 000 грн за 1 МВт*год і у двох періодах до 8 250 грн за 1 МВт*год).

Тому в НКРЕКП переконані, що дії ТОВ "ЕНЕРГІЯ-1" містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку.

"Ми не називаємо нікого маніпуляторами. Це початок процедури. Це перший кейс, який в нас порушується за новим законом про REMIT і стосується маніпулювання. Це доволі складне розслідування, ми його проводимо з урахуванням позиції компанії. Попередні висновки робити ще передчасно", - пояснив член НКРЕКП Олександр Формагей під час засідання.

Про компанію "Енергія-1"

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Енергія-1» була зареєстрована 12.07.2001. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 11 800,00.

Основний вид діяльності компанії – виробництво електроенергії. «Енергія-1» входить у Групу родини Льовочкіних.

Керівником компанії є Тетяна Винниченко. Кінцеві бенефіціари – Ігор Тинний та Юлія Льовочкіна.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення підвищити тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії з 1 січня 2025 року на 29,8%, до 686,23 грн/МВт-год.