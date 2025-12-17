НКРЭКУ упростила процедуру присоединения блочно-модульных котельных к газу: детали решения

Чтобы обеспечить теплом школы, больницы и жилые дома, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных посла (НКРЭКУ), приняла решение максимально упростить жизнь тем, кто устанавливает современные блочно-модульные котельные.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба нацрегулятора.

Соответствующее постановление "Об утверждении Изменений в постановление НКРЭКУ от 29 марта 2022 г. № 355" было принято на заседании Комиссии 16 декабря 2025 года.

Главная цель новых правил – сократить сроки подключения и уменьшить количество необходимых документов для получения услуги присоединения к газораспределительным системам блочно-модульных котельных с целью осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии.

Что же изменилось?

Теперь путь от установки котельной до ее запуска станет значительно короче благодаря нескольким ключевым новшествам:

оформление прав на землю, где прокладывают газовые трубы, теперь можно отложить на срок до 24 месяцев; получение разрешений на окончание строительства и официальный ввод сетей в эксплуатацию также разрешено оформить позже. Это позволяет начать подавать тепло людям уже сейчас, не дожидаясь финальных подписей в кабинетах; количество справок для получения услуги присоединения существенно сокращено.

Почему это важно именно сейчас?

Это решение является спасительным для общин, находящихся близко к зоне боевых действий. Каждая новая модульная котельная помогает закрыть дефицит мощности в энергосистеме и обеспечить автономность городов в сложный период 2025-2026 годов.

Регулятор отмечает, что такой шаг "особенно актуален ввиду постоянных атак российской федерации на объекты энергетической инфраструктуры".

Справочно

Блочно-модульные котельные – это полностью готовые к эксплуатации автономные теплогенерирующие установки, собранные в виде одного или нескольких блоков-контейнеров в заводских условиях, которые транспортируются на место установки и быстро подключаются для отопления и горячего водоснабжения зданий. Они содержат все необходимое оборудование (котлы, насосы, обвязки, автоматику) и могут работать на газе, пеллетах, твердом топливе, отличаются компактностью, мобильностью, высокой эффективностью и автоматизацией

Напомним, в Киеве развернули мобильные передвижные котельные в трех медицинских учреждениях, чтобы снабдить их теплом после вражеской атаки.