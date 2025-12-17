НКРЕКП спростила процедуру приєднання блочно-модульних котелень до газу: деталі рішення

Щоб забезпечити теплом школи, лікарні та житлові будинки, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП) ухвалила рішення максимально спростити життя тим, хто встановлює сучасні блочно-модульні котельні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужбу нацрегулятора

Відповідна постанова "Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355" була прийнята на засіданні Комісії 16 грудня 2025 року.

Головна мета нових правил — скоротити терміни підключення та зменшити кількість необхідних документів для отримання послуги приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень з метою провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

Що саме змінилося?

Тепер шлях від встановлення котельні до її запуску стане значно коротшим завдяки кільком ключовим нововведенням:

оформлення прав на землю, де прокладають газові труби, тепер можна відкласти на термін до 24 місяців; отримання дозволів на закінчення будівництва та офіційне введення мереж в експлуатацію також дозволено оформити пізніше. Це дозволяє почати подавати тепло людям вже зараз, не чекаючи на фінальні підписи в кабінетах; кількість довідок для отримання послуги приєднання суттєво скорочено.

Чому це важливо саме зараз?

Це рішення є рятівним для громад, що знаходяться близько до зони бойових дій. Кожна нова модульна котельня допомагає закрити дефіцит потужності в енергосистемі та забезпечити автономність міст у складний період 2025–2026 років.

Регулятор наголошує, що такий крок є "особливо актуальним зважаючи на постійні атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури".

Довідково

Блочно-модульні котельні (БМК) – це повністю готові до експлуатації автономні теплогенеруючі установки, зібрані у вигляді одного або кількох блоків-контейнерів у заводських умовах, які транспортуються на місце встановлення і швидко підключаються для опалення та гарячого водопостачання будівель. Вони містять все необхідне обладнання (котли, насоси, обв'язку, автоматику) та можуть працювати на газі, пелетах, твердому паливі, відрізняються компактністю, мобільністю, високою ефективністю та автоматизацією

Нагадаємо, у Києві розгорнули мобільні пересувні котельні у трьох медичних закладах, щоб забезпечити їх теплом після ворожої атаки.