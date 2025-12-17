Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,88

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НКРЕКП спростила процедуру приєднання блочно-модульних котелень до газу: деталі рішення

котельня
Блочно-модульним котельням спростили процедуру приєднання до газорозподільних систем / Freepik

Щоб забезпечити теплом школи, лікарні та житлові будинки, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП) ухвалила рішення максимально спростити життя тим, хто встановлює сучасні блочно-модульні котельні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужбу нацрегулятора

Відповідна постанова "Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355" була прийнята на засіданні Комісії 16 грудня 2025 року.

Головна мета нових правил — скоротити терміни підключення та зменшити кількість необхідних документів для отримання послуги приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень з метою провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

Що саме змінилося?

Тепер шлях від встановлення котельні до її запуску стане значно коротшим завдяки кільком ключовим нововведенням:

оформлення прав на землю, де прокладають газові труби, тепер можна відкласти на термін до 24 місяців; отримання дозволів на закінчення будівництва та офіційне введення мереж в експлуатацію також дозволено оформити пізніше. Це дозволяє почати подавати тепло людям вже зараз, не чекаючи на фінальні підписи в кабінетах; кількість довідок для отримання послуги приєднання суттєво скорочено.

Чому це важливо саме зараз?

Це рішення є рятівним для громад, що знаходяться близько до зони бойових дій. Кожна нова модульна котельня допомагає закрити дефіцит потужності в енергосистемі та забезпечити автономність міст у складний період 2025–2026 років.

Регулятор наголошує, що такий крок є "особливо актуальним зважаючи на постійні атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури".

Довідково

Блочно-модульні котельні (БМК) – це повністю готові до експлуатації автономні теплогенеруючі установки, зібрані у вигляді одного або кількох блоків-контейнерів у заводських умовах, які транспортуються на місце встановлення і швидко підключаються для опалення та гарячого водопостачання будівель. Вони містять все необхідне обладнання (котли, насоси, обв'язку, автоматику) та можуть працювати на газі, пелетах, твердому паливі, відрізняються компактністю, мобільністю, високою ефективністю та автоматизацією

Нагадаємо, у Києві розгорнули мобільні пересувні котельні у трьох медичних закладах, щоб забезпечити їх теплом після ворожої атаки.

Автор:
Тетяна Ковальчук
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент