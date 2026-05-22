В Україні змінюють правила бронювання: Мінекономіки підвищує критерій зарплати та впроваджує нові обмеження

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України готує зміни у системі бронювання працівників критичних підприємств. В тому числі, мінімальний поріг заробітної плати. Відповідна постанова уряду наразі перебуває на етапі погодження.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час зустрічі з журналістами.

Перша зміна: Підняття зарплатного критерію

Уряд ухвалює рішення про підвищення мінімального порогу офіційної заробітної плати, яка необхідна для отримання права на бронювання співробітників.

"Піднімаємо зарплатний критерій. Тобто зараз він 2,5 мінімальні зарплати, буде 3. Тобто це 25 941", — заявив міністр.

Для адаптації до цієї норми бізнес матиме перехідний період:

"У компаній буде час, щоб підготуватись. Тобто почати виплачувати нову зарплату за червень і в липні вже можна буде цей критерій враховувати. Тобто ми плануємо так, щоб за 3 місяці перезатвердити критичність всім компаніям, включаючи цей критерій", — пояснив Олексій Соболєв.

При цьому очільник Мінекономіки наголосив, що для підприємств, які працюють у безпосередній близькості до зони бойових дій, умови не зміняться.

Друга зміна: Облікування квот лише за основним місцем роботи

Друга велика зміна стосується сумісників та покликана усунути схеми, коли підприємства через працевлаштування людей на неповні ставки бронювали військовозобов'язаних понад дозволені ліміти.

Тепер у квоту військовозобов'язаних, від якої вираховують дозволені 50% для бронювання, особу враховуватимуть виключно на підприємстві лише за одним місцем роботи. За словами Олексія Соболева, такий крок дозволить повністю вирівняти систему та зробити її більш чесною.

"Постанова буде опублікована до кінця місяця. Тобто десь в середині червня компаніям потрібно буде привести свої баланси заброньованих у відповідність до нових умов", — зазначив міністр.

Третя дія: Перегляд критеріїв критичності

Соболев розповів, що центральні та регіональні органи влади зобов’язані протягом місяця переглянути та перезатвердити свої критерії визначення підприємств критично важливими.

Нові вимоги мають обов’язково погодити з Міністерством оборони та Міністерством економіки, щоб забезпечити стабільну роботу дійсно важливих для воєнного стану об’єктів.

У Мінекономіки уточнюють, що йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення.

Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад.

Крім того, у тримісячний термін від набуття змінами чинності буде переглянутий статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими відповідними органами влади. Це дозволить оновити систему та зберегти бронювання для тих компаній, установ і організацій, від роботи яких реально залежить економіка, обороноздатність та життєдіяльність громад.

Важливо: впродовж усього перехідного періоду уточнення та перегляду критичності аж до прийняття нового рішення чинна критичність підприємств зберігається. Також зберігається діюче бронювання військовозобов'язаних за цими підприємствами. Отже у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями.

Зміни у бронюванні

Останнім часом в ЗМІ почастішала інформація про те, що в Україні планують скоротити кількість заброньованих працівників на підприємствах.

Одні джерела говорять про скорочення квот броньованих на критичних підприємствах, інші – про скорочення переліку таких підприємств, треті – взагалі про зняття броні з усіх підприємств, за винятком оборонних та енергетичних. Також вже анонсуються перевірки заброньованих.

Зауважимо, що практично всі зміни до порядку бронювання наразі можна запровадити ухвалою уряду. Але зниження віку мобілізації повинна ухвалювати Верховна Рада. Так Кабмін розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.