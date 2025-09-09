Уряд розширив підстави для бронювання співробітників від мобілізації: кого стосується

Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що уряд передбачив можливість бронювання усіх працівників критично важливих підприємств, що працюють на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також у сферах, пов’язаних з ОПК.

У Мінекономіки зауважують, що бізнес, який забезпечує життєдіяльність регіонів і працює на прифронтових територіях, отримає змогу зберегти кадри, а економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд грн на рік.

Головне у постанові

Як йдеться у постанові Кабміну №1106, критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання, доповнили таким пунктом: "підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) з виробництва безпілотних систем (безпілотних 2 авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних вод техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв'язку, інших державних замовників у сфері оборони (у тому числі їх служб державного замовника)".

Також уряд уточнив норму про бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах. Бронювання може здійснюватись "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".

Функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їх працівників покладено на Міністерство оборони.

Порядок бронювання залишається незмінним:

підприємство має бути визнане критично важливим за поданням уповноваженого органу;

заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал «Дія»;

формування та подання списків для бронювання здійснює підприємство самостійно.

Як забронювати працівника на порталі "Дія"?

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%. Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Державний орган засобами порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100%. Підприємство через портал "Дія" додатково бронює усіх працівників.

Статус про бронювання працівника автоматично з’явиться в його застосунку "Резерв+". Бронювання для працівників критично важливих підприємств зберігається до 12 місяців.

Нагадаємо, відтепер критично важливі підприємства в ключових сферах - енергетики, зв’язку, медицини, транспорту, забезпечення війська, виробництва товарів першої необхідності -, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, зможуть забронювати 100% працівників на порталі “Дія”.