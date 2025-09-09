- Тип
- Оновлено Оновлено
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд розширив підстави для бронювання співробітників від мобілізації: кого стосується
Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Зазначається, що уряд передбачив можливість бронювання усіх працівників критично важливих підприємств, що працюють на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також у сферах, пов’язаних з ОПК.
У Мінекономіки зауважують, що бізнес, який забезпечує життєдіяльність регіонів і працює на прифронтових територіях, отримає змогу зберегти кадри, а економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд грн на рік.
Головне у постанові
Як йдеться у постанові Кабміну №1106, критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання, доповнили таким пунктом: "підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) з виробництва безпілотних систем (безпілотних 2 авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних вод техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв'язку, інших державних замовників у сфері оборони (у тому числі їх служб державного замовника)".
Також уряд уточнив норму про бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах. Бронювання може здійснюватись "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".
Функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їх працівників покладено на Міністерство оборони.
Порядок бронювання залишається незмінним:
- підприємство має бути визнане критично важливим за поданням уповноваженого органу;
- заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал «Дія»;
- формування та подання списків для бронювання здійснює підприємство самостійно.
Як забронювати працівника на порталі "Дія"?
- Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%.
- Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим.
- Державний орган засобами порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100%.
- Підприємство через портал "Дія" додатково бронює усіх працівників.
Статус про бронювання працівника автоматично з’явиться в його застосунку "Резерв+". Бронювання для працівників критично важливих підприємств зберігається до 12 місяців.
Нагадаємо, відтепер критично важливі підприємства в ключових сферах - енергетики, зв’язку, медицини, транспорту, забезпечення війська, виробництва товарів першої необхідності -, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, зможуть забронювати 100% працівників на порталі “Дія”.