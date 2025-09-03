Бронювання 100% працівників на прифронтових територіях відтепер доступно на порталі "Дія"

Відтепер критично важливі підприємства в ключових сферах - енергетики, зв’язку, медицини, транспорту, забезпечення війська, виробництва товарів першої необхідності -, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, зможуть забронювати 100% працівників на порталі “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

У відомстві нагадують, що 13 серпня 2025 року уряд схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних.

З 3 вересня на порталі "Дія" критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.

В Мінекономіки зауважують, що це рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Створюється гнучкий механізм, який реагує на виклики війни та гарантує підприємствам можливість зберігати діяльність навіть під час активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Для прифронтових територій цей обсяг збільшено удвічі — до 100%.

Як забронювати працівника на порталі "Дія"?

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%. Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Державний орган засобами порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100%. Підприємство через портал "Дія" додатково бронює усіх працівників.

Статус про бронювання працівника автоматично з’явиться в його застосунку "Резерв+". Бронювання для працівників критично важливих підприємств зберігається до 12 місяців.

Раніше уряд дозволив операторам зв’язку бронювати всіх фахівців, залучених до будівництва інтернет-мереж і мобільного покриття. Йдеться про підприємства, що мають статус критично важливих від Мінцифри та будують мережі xPON або мобільний зв’язок.